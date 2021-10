Nuevo escándalo de Osorio: le hizo 'pistola' a la tribuna tras perder con América

América de Cali no levanta cabeza con el proyecto deportivo de Juan Carlos Osorio. El técnico del equipo 'Escarlata' no pasa por el mejor momento profesional, pues no le sale nada en la liga y su actuación en el banquillo da mucho de qué hablar.

Puede ver: Independiente Santa Fe: Los seis rivales que le quedan para clasificar a los 8

Polémica tras polémica. Pelea con los árbitros, protesta, señala y, ahora, le hizo 'pistola' a una de las tribunas del estadio El Campín. La imagen fue capturada por El Tiempo y de inmediato se volvió viral en redes sociales por la coyuntura.

Osorio no se ha manifestado al respecto, incluso en rueda de prensa su asistente, Pompilio Páez, no se refirió a lo que pasó extradeportivo.