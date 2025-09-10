Actualizado:
Nuevo lío para Dimayor; piden aplazar partido de la fecha 11 en la Liga BetPlay
El reprogramación de los partidos ha sido un dolor de cabeza para la Dimayor.
En medio de la culminación de las Eliminatorias sudamericanas al Mundial 2026, la Liga BetPlay continúa con sus acciones y se alista para lo que será la fecha 11, buscando concretar al final de esta fase los ochos mejores del torneo que accederán a los cuadrangulares.
El certamen de fútbol colombiano, que ha tenido varios inconvenientes con el cumplimiento del calendario estipulado desde un comienzo, volvería a tener un partido aplazado para el inicio de la fecha 11.
Piden aplazar partido de la fecha 11 en la Liga BetPlay
Varios son los equipos que actualmente tienen partidos pendientes por disputar para quedar al día en el calendario, recordando que clubes como América, Bucaramanga, Millonarios y Deportivo Pasto han tenido que aplazar algunos de sus compromisos debido a temas logísticos, de seguridad o por contratiempos en los recintos deportivos.
Pues bien, en las últimas horas un partido más de la presente Liga BetPlay sería reprogramado, se trata del compromiso que abre la fecha 11 del campeonato, donde Águilas Doradas enfrentará de local al Deportivo Independiente Medellín.
¿Por qué piden aplazar el partido?
De acuerdo con información del periodista Yony Gutiérrez de Antena 2, las directivas del equipo dorado de Antioquia han solicitado a la Dimayor el aplazamiento del partido que estaba pactada para disputarse este viernes 12 de septiembre debido a algunos inconvenientes en el estadio Alberto Grisales de Rionegro, que no estaría disponible para tener el normal desarrollo del partido.
Pese a que la Dimayor no se ha pronunciado de manera oficial acerca de esta solicitud, la fuente indica que lo más probable es que el compromiso sea aplazado y tenga que ser reprogramado para disputarse otro día, un tema que ha venido complicando el curso normal del calendario y que ha afectado el itinerario de los clubes.
