Nuevo lío para Dimayor; piden aplazar partido de la fecha 11 en la Liga BetPlay

En medio de la culminación de las Eliminatorias sudamericanas al Mundial 2026, la Liga BetPlay continúa con sus acciones y se alista para lo que será la fecha 11, buscando concretar al final de esta fase los ochos mejores del torneo que accederán a los cuadrangulares.

El certamen de fútbol colombiano, que ha tenido varios inconvenientes con el cumplimiento del calendario estipulado desde un comienzo, volvería a tener un partido aplazado para el inicio de la fecha 11.

