Nuevo problema para Alfredo Arias en el Cali: “No nos perjudiquen”

En medio de la ansiada remontada del Deportivo Cali a su acérrimo rival, América de Cali por los cuartos de final de la Copa BetPlay, la institución azucarera tuvo una jornada movida. Alfredo Arias, quien llega a reemplazar a Sergio ‘Barranca’ Herrera como director técnico fue protagonista dando sus primeras palabras en su regreso a la capital vallecaucana.

Alfredo Arias vivirá su segunda experiencia en el banquillo del Deportivo Cali, pero esta vez será sumamente distinto. En su primera campaña, dejó la mesa servida para que Rafael Dudamel saliera campeón en el 2021, último título del cuadro azucarero. Ahora, le tocará lidiar con una durísima realidad por el presente que vive en la tabla del descenso y sin chances de clasificar a los cuadrangulares.

Vea también: Cali sorprende a sus hinchas: último anuncio previo a América por Copa

Sin duda alguna, para el Deportivo Cali lo mejor es que este segundo semestre acabe, así como está para seguir escapando de la tabla del descenso el próximo año. Alfredo Arias sufre un primer problema en su llegada y es que no podrá dirigir en lo que resta del 2024, dado que ya había dirigido al Deportivo Independiente Medellín y no puede orientar a dos equipos de la misma liga en el torneo actual.

ALFREDO ARIAS, LAS DUDAS QUE TUVO PARA LLEGAR A CALI Y MENSAJE A LA HINCHADA

Aunque no iniciará en el banquillo en el clásico, Alfredo Arias atenderá al Estadio Palmaseca para instruir a Sergio Herrera, “ya me tocó vivir un clásico acá, las circunstancias que hacen vivir este clásico lo hacen aún más especial. Vamos a jugar para ganarlo. El mensaje a los jugadores cuando llegué es que vamos a ir partido a partido, tenemos que abstraernos de todo lo que rodea esta situación. El partido de mañana vamos a jugar para ganarlo, después se verá si podemos conseguir más, pero tenemos que ganarlo”.

Este será una realidad distinta a la que vivió. Sobre esto, afirmó que, “para mí es una situación nueva, no es nuevo agarrar un equipo y tener presión, es nueva la situación de la tabla porque por fortuna siempre he podido pelear arriba. Estamos viendo cómo afrontar esta situación nueva. Acá en Cali siempre hay presión y he trabajado en equipos en los que he tenido presión. No tiene menor importancia lo que vamos a jugar. Vamos a jugar un clásico en el que, si logramos pasar a las semifinales, es una circunstancia muy buena”.

Arias reveló que dudó bastante firmar en este momento con el Cali sabiendo que no quería complicar lo que resta del torneo y a Sergio Herrera, “fue una de las grandes dudas, incluso lo hablábamos con el presidente, pero yo no quería perjudicar al equipo y sentía que podía hacerlo, pudo más el bichito de querer estar y el tratar de aprovechar las ultimas curvas de mi vida en mi futbol. Esta es una curva peligrosa, pero tengo gente al lado, jugadores capacitados y tengo la fe de que vamos a salir adelante”.

Le puede interesar: Arias llegó hablando duro a Cali y le tiró al América: "Es mentiroso"

Para finalizar, dejó un mensaje a la hinchada para que salgan a apoyar, pero con calma y sin pasarse de la raya pese al momento que viven, “yo le voy a exigir a los hinchas que no nos perjudiquen tampoco. Porque el partido de mañana debería ser con estadio lleno”.

Durante este semestre, al Cali le ha tocado lidiar con sanciones continuas por las actitudes de los hinchas que han optado por conductas violentas cada partido que no se da el resultado. Arias no está alejado de la realidad que viven, pero espera que las situaciones cesen a partir del 2025. Las sanciones no le hacen nada bueno al club y solo lo perjudican.