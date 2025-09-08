Actualizado:
Lun, 08/09/2025 - 20:57
Nuevo rico en la Liga Betplay: equipo tradicional cambiaría de dueños
La dirigencia del club ya recibió una visita desde Europa, pues se trata de un grupo inversor de Alemania.
Un equipo de la primera división del fútbol colombiano podría cambiar de dueños y convertirse en 'millonario', pues desde hace un tiempo un grupo inversor mostró interés y recientemente este mismo visitó las instalaciones del club.
Pues luego de tantas temporadas con padecimientos en lo financiero, Deportivo Pasto recibiría la inyección económica de un grupo inversor alemán que tiene interés en incursionar en el fútbol colombiano, y ven en el cuadro fronterizo una oportunidad inmejorable.
¿Cuál es el grupo que compraría a Deportivo Pasto?
El periodista Sebastián Hurtado informó que un grupo inversor alemán tiene la intención de comprar al Deportivo Pasto desde hace un año, y los diálogos se han intensificado en las últimas semanas. De hecho, posteó una fotografía de los representantes de tal grupo junto a dirigentes del cuadro nariñense.
Dado que Pasto está teniendo problemas financieros desde hace varios años, e incluso se habla sobre deudas en salarios con los futbolistas, es posible que en los próximos días se firme el negocio con los alemanes para oficializar la inversión económica.
El periodista informó que, al corte de este lunes 8 de septiembre, "todo esto en gestión del presidente (de Deportivo Pasto) Óscar Casabón y la actual dirigencia, que buscan un proyecto sostenible desde lo financiero a mediano y largo plazo".
Cabe recordar que Deportivo Pasto es de los pocos equipos en Colombia que aún no ha hecho la transformación a Sociedad Anónima, una figura a la cual se han acogido la mayor parte de clubes de fútbol en el país como puente para solventar deudas y tener estabilidad financiera.
De concretarse su venta, Deportivo Pasto entrará en el grupo de Deportivo Cali, La Equidad y Fortaleza CEIF -solo por nombrar algunos casos- de equipos que recientemente cambiaron de dueños en la Liga Betplay.
¿Cuándo se define la venta de Deportivo Pasto?
Se espera que se defina la venta de Deportivo Pasto en un lapso no superior a un mes, y que los dueños entrantes empiecen a invertir fuertemente a partir de 2026.
🚨EXC. Deportivo Pasto y una visita desde Alemania 🇩🇪⚽— Sebastián Hurtado (@SebasHurtado93) September 8, 2025
Un grupo inversor europeo, que desde hace un año sigue de cerca al club, mostró interés en el @DeporPasto.
Su objetivo es entrar al fútbol colombiano y la institución nariñense aparece como una de las opciones más fuertes.… pic.twitter.com/Sf7mDJB8Ms
Antena 2