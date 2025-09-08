Nuevo rico en la Liga Betplay: equipo tradicional cambiaría de dueños

Un equipo de la primera división del fútbol colombiano podría cambiar de dueños y convertirse en 'millonario', pues desde hace un tiempo un grupo inversor mostró interés y recientemente este mismo visitó las instalaciones del club.

Pues luego de tantas temporadas con padecimientos en lo financiero, Deportivo Pasto recibiría la inyección económica de un grupo inversor alemán que tiene interés en incursionar en el fútbol colombiano, y ven en el cuadro fronterizo una oportunidad inmejorable.

¿Cuál es el grupo que compraría a Deportivo Pasto?

El periodista Sebastián Hurtado informó que un grupo inversor alemán tiene la intención de comprar al Deportivo Pasto desde hace un año, y los diálogos se han intensificado en las últimas semanas. De hecho, posteó una fotografía de los representantes de tal grupo junto a dirigentes del cuadro nariñense.

Dado que Pasto está teniendo problemas financieros desde hace varios años, e incluso se habla sobre deudas en salarios con los futbolistas, es posible que en los próximos días se firme el negocio con los alemanes para oficializar la inversión económica.