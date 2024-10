¿Nuevo rumbo en Dimayor?: destapan el nombre de directivo que desbancaría a Fernando Jaramillo

El Fútbol Profesional Colombiano no pasa por su mejor momento, teniendo en cuenta los recientes hechos de violencia que se han registrado en los estadios del país. Del mismo modo, se ha conocido que al interior de la División Mayor del Fútbol Profesional Colombiano (Dimayor) sigue creciendo la segmentación con respecto a los directivo que respaldan y los que están en contra de la gestión de Fernando Jaramillo como presidente.

En los últimos días se ha dado a conocer que desde la dirigencia de varios clubes se pretende darle un nuevo rumbo a la Dimayor, comenzando por el cambio de su presidente.

El analista Carlos Antonio Vélez reveló en su espacio de Palabras Mayores de Antena 2 ya hay una directiva que surge como gran opción para asumir la dirección de la Dimayor, teniendo en cuenta su amplio recorrido.

Se trata de María del Pilar Abella, que según Vélez, cuenta con más de 20 años de experiencia en el fútbol colombiano y en la actualidad se desempeña en la Federación Colombiana de Fútbol.

"Maneja la economía de la FCF y estuvo vinculada a la Dimayor por mucho tiempo. He dicho hace dos días que a raíz de los últimos sucesos y muchas más situaciones, algunos directivos le estarían apuntando a la silla de Jaramillo. Siempre ha existido un grupo que respalda y otro que no", dijo el analista.

Carlos Antonio agregó el nombre de Abella se ha puesto sobre la mesa directiva del fútbol colombiano en reiteradas oportunidades.

"Anuncié que venían dándose reuniones en el último tiempo para tratar de encontrar un nuevo rumbo en la Dimayor. No sé si será mejor o peor, pero sí puedo decir que el nombre de María del Pilar Abella funciona, ha funcionado y se ha puesto desde la época de Jorge Enrique Vélez", agregó.

Por otro lado, Vélez afirmó que por ser la esposa de Eduardo Méndez, presidente de Santa Fe, no es motivo para descartar el nombre de Abella.

"Quiero dejar claro que ella es la esposa de Eduardo Méndez, cualquiera podría utilizar este evento en contra. Pero al mismo doctor Méndez no le gusta mucho que mencionen y propongan a su esposa, pero en esto no tiene nada que ver Méndez. Al contrario, Méndez no la quiere poner, ella tiene méritos suficientes, es una profesional destacada con un carácter fuerte. Es una mujer que le vendría muy bien a la Dimayor", puntualizó.