ocho equipos debutaron con victoria; tabla de posiciones, fecha 1

La primera fecha de la Liga Betplay terminó con el compromiso entre Alianza Petrolera y La Equidad. El conjunto de Barrancabermeja logró su primera victoria del semestre, gracias a la anotación de Bayron Garcés, quien aprovechó la salida del portero ‘asegurador’ Andrés Román y por el medio de sus piernas metió la pelota para poner el 1-0 y darle los primeros tres puntos del campeonato. Además, después de diez meses volvió a celebrar en su estadio.

El primer compromiso se disputó en el estadio Manuel Murillo Toro. El vigente campeón de la Liga Betplay, Deportes Tolima venció por la mínima diferencia a Deportivo Pereira que buscaba los tres puntos para alejarse del descenso. Con la anotación de Juan Fernando Caicedo el equipo de Hernán Torres empezó con pie derecho su debut del torneo.

Le puede interesar: Alianza Petrolera 'aseguró' su primera victoria de la Liga Betplay ante La Equidad

Posteriormente, Once Caldas recibía en su estadio al Atlético Huila que volvía a la máxima división del FPC, donde quería iniciar con pie derecho. No obstante, las cosas no salieron como se esperaba y con el gol del ex Huila, Harrison Otálvaro, el equipo de Manizales se quedó con los tres puntos y complicó en el descenso al cuadro de la ciudad de Neiva.

Vea también: "Nadie es imprescindible": Osorio señala a Santiago Moreno y cuestiona el precio del fichaje

TABLA DE POSICIONES LIGA BETPLAY, FECHA 1:

1. Millonarios 3 pts

2. América de Cali 3 pts

3. Bucaramanga 3 pts

4. Deportes Quindío 3 pts

5. Deportivo Cali 3 pts

6. Alianza Petrolera 3 pts

7. Tolima 3 pt

8. Once Caldas 3 pt

9. Nacional 3 pt