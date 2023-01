Oficial: Adrián Arregui se va del Independiente Medellín y jugará en Argentina

Adrián Arregui fue una de las figuras de Independiente Medellín en el último tiempo. El jugador argentino se ganó el respeto y cariño de la afición poderosa por su rendimiento en el club y su gran nivel de juego.

Vea también: Ni verdolaga, ni embajador: Ibargüen rechazó a Nacional y Millonarios y eligió otro grande del FPC

Sin embargo, en las últimas horas se conoció la noticia de que el albiceleste no continuaría en el onceno antioqueño. Desde suelo paisa se afirmaba que el jugador no jugaría este semestre con el onceno rojo, pero no se había hecho oficial.

Tras varias especulaciones, el equipo antioqueño publicó un comunicado al respecto sobre los motivos por los que Arreguino seguirá en el club.

Comunicado del Medellín sobre la salida de Arregui

"Contrario al deseo de la institución, el Equipo del Pueblo S.A informa a la afición, los medios de comunicación y el público en general que, aduciendo motivos personales, Adrián Arregui ha decidido no regresar al país para hacer parte del plantel profesional que disputará la CONMEBOL Libertadores y la Liga BetPlay Dimayor 2023-1.

El mediocampista de 30 años llegó al Poderoso en el año 2019 procedente del Club Atlético San Martín de Tucumán, con una opción de compra que fue ejecutada por el DIM a tan solo 6 meses de su llegada y tras ser campeón de la Copa Colombia. No obstante, en el inicio de la pandemia, y para iniciar el segundo semestre de 2020, el jugador solicitó trasladarse a Argentina, también por motivos personales, dónde permaneció hasta el primer semestre del año 2021 y jugó en los clubes Huracán e Independiente. Para el segundo semestre de ese año Adrián retornó nuevamente al DIM, dueño de sus derechos deportivos.

Si bien la decisión del jugador representa una baja importante para el plantel profesional y la institución, por lo que significa para la hinchada y por la inversión realizada en él, el club aceptó, como una medida para mantener su ritmo de juego y no perder sus derechos deportivos, que el mediocampista sea cedido en préstamo al club Temperley este semestre".

Le puede interesar: Millonarios tendrá un amistoso internacional en Bogotá: ¿cuándo y con qué equipo?

Por ahora, Medellín tendrá que buscar un remplazo de calidad para su medio campo. El cuadro antioqueño debe reforzarse para su participación en la Liga Betplay y la Copa Libertadores.