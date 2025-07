Oficial: América confirmó si Jarlan Barrera llegará al club en este mercado de fichajes

¿Jarlan Barrera será el reemplazo de Juanfer?

Tras la salida de Juan Fernando Quintero, el equipo dirigido por el técnico Diego Raimondi sufre una baja sensible en su nómina, donde algunos rumores apuntaron que Jarlan Barrera podría ocupar ese espacio.

Pues bien, la presidenta Marcela Gómez se refirió a este tema, no ocultó nada y fue contundente al asegurar que “en este mercado de fichajes no hemos tenido ningún acercamiento. No tenemos la necesidad de que llegue este jugador”.

Así las cosas, el volante samario no llegará al América en este mercado de pases, jugador que según reportes estaría muy cerca de sumarse al Medellín luego de rescindir su contrato con el Deportivo Cali a finales del semestre pasado.