Oficial: América de Cali anunció a su nuevo técnico

América de Cali oficializó este martes 9 de septiembre a David González como su nuevo director técnico. A sus 43 años, el entrenador antioqueño tendrá su cuarta experiencia como DT en propiedad de un equipo colombiano.

¿Hasta cuándo firmó contrato David González con América?

Todo indica que el entrenador David González firmó contrato con América hasta junio de 2026 y tendrá como gran reto devolver al conjunto escarlata a la pelea por títulos y la clasificación a torneos internacionales; pues de momento es último en la Liga Betplay.

Claro está que si de la mano del antioqueño se cumplen los objetivos de la dirigencia, el contrato de David González con América se podría ampliar hasta junio de 2027. David González siempre fue la primera opción del América.

Claro está que, al menos durante lo que resta de año, González tendrá que dirigir desde un palco. Los hinchas de América de Cali encuentran allí un inconveniente, mientras que la dirigencia se ha encargado de resolver.