Mar, 09/09/2025 - 15:08
Oficial: América de Cali anunció a su nuevo técnico
Luego de la salida de Diego Gabriel Raimondi, Alex Escobar ofició como entrenador interino de los Diablos Rojos.
América de Cali oficializó este martes 9 de septiembre a David González como su nuevo director técnico. A sus 43 años, el entrenador antioqueño tendrá su cuarta experiencia como DT en propiedad de un equipo colombiano.
¿Hasta cuándo firmó contrato David González con América?
Todo indica que el entrenador David González firmó contrato con América hasta junio de 2026 y tendrá como gran reto devolver al conjunto escarlata a la pelea por títulos y la clasificación a torneos internacionales; pues de momento es último en la Liga Betplay.
Claro está que si de la mano del antioqueño se cumplen los objetivos de la dirigencia, el contrato de David González con América se podría ampliar hasta junio de 2027. David González siempre fue la primera opción del América.
Claro está que, al menos durante lo que resta de año, González tendrá que dirigir desde un palco. Los hinchas de América de Cali encuentran allí un inconveniente, mientras que la dirigencia se ha encargado de resolver.
¿Por qué González deberá dirigir desde un palco?
González no podrá estar en la línea técnica en lo que resta del semestre debido a que ya dirigió en este mismo torneo a Millonarios, y el reglamento de la Dimayor impide que un entrenador esté al frente de dos clubes en un mismo campeonato. Por ello, el encargado de oficiar desde el banquillo será Alex Escobar.
Las estadísticas de David González en Millonarios
En Millonarios, González dirigió un total de 34 partidos, con un saldo de 14 victorias, nueve empates y 11 derrotas, lo que le significó un rendimiento del 51 %.
Sin embargo, quedaron varias deudas pendientes: no logró superar la fase previa de la Copa Sudamericana frente a Once Caldas, fue eliminado por Independiente Santa Fe en cuadrangulares del primer semestre y en el segundo torneo acumuló cinco derrotas en seis jornadas.
¿A cuáles equipos ha dirigido David González?
Ahora, a su llegada a América, esta será la cuarta vez que David González dirija en propiedad, pues antes lo hizo en Independiente Medellín, Deportes Tolima y Millonarios. Suma un subtítulo liguero (con el DIM), y en varias ocasiones se quedó ad portas de la clasificación a la final.
📄✍️ ¡𝙐𝙣𝙖 𝙣𝙪𝙚𝙫𝙖 𝙝𝙞𝙨𝙩𝙤𝙧𝙞𝙖 𝙨𝙚 𝙘𝙤𝙢𝙞𝙚𝙣𝙯𝙖 𝙖 𝙚𝙨𝙘𝙧𝙞𝙗𝙞𝙧! El estratega David González es el nuevo director técnico de América de Cali. 🇦🇹 pic.twitter.com/bxYsYskUuO— América de Cali (@AmericadeCali) September 9, 2025
