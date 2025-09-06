Actualizado:
Sáb, 06/09/2025 - 06:38
Oficial: América definió su técnico para el clásico contra Cali
Los Escarlatas serán locales este domingo en el Pascual Guerrero por la décima fecha de la Liga Betplay 2025-II.
El Estadio Olímpico Pascual Guerrero será epicentro de una nueva edición del duelo regional entre América y Deportivo Cali, que se cruzan este domingo 7 de septiembre por la décima fecha de la Liga Betplay 2025-II.
Se trata de un partido en el que, dejando de lado lo histórico, los dos equipos llegan en mal momento, pues los Diablos Rojos llegan en la última posición de la Liga Betplay, y los Azucareros marchan decimocuartos.
Puede leer: América y Cali 'calentaron' el clásico con fuertes mensajes por redes
De hecho, América viene de sufrir la salida de su entrenador, pues el argentino Diego Gabriel Raimondi se despidió del equipo luego de la derrota 0-1 contra Alianza FC el pasado fin de semana.
¿Quién será el técnico de América contra Cali este domingo?
El técnico de América de Cali para el clásico de este domingo será Alex Escobar, quien viene oficiando como encargado desde la salida de Raimondi, y estuvo en la línea técnica el pasado miércoles cuando La Mecha derrotó 2-0 a Atlético Bucaramanga por octavos de final de Copa Betplay.
Alex Escobar seguirá siendo el técnico de América
De hecho, todo indica que Alex Escobar seguirá fungiendo como técnico de América desde la línea técnica por lo que queda de este semestre, pues si bien hay un acuerdo de palabra con David González, este no puede estar en el banquillo.
La razón es porque González viene de ser técnico de Millonarios FC, y la Dimayor prohíbe que un mismo entrenador dirija desde el banquillo a dos equipos en un mismo semestre. En ese caso, el antioqueño estará en un palco y Alex Escobar estará desde la línea técnica.
Le puede interesar: [Video] Discordia en Selección Colombia: James perdió la paciencia con Richard Ríos
Ya para el próximo semestre se definirá si Alex Escobar continúa o no haciendo parte del cuerpo técnico de David González, puesto que para el 2026-I no habrá problema alguno para que el antioqueño asumo su rol.
¿A qué hora es América vs Cali y qué canal transmite?
El partido América vs Cali de este domingo 7 de septiembre iniciará a las 4:10 p. m. y será transmitido por Win Sports, además el juego contará con la transmisión radial por el canal de Youtube de Antena 2.
Fuente
Antena 2