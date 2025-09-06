Oficial: América definió su técnico para el clásico contra Cali

El Estadio Olímpico Pascual Guerrero será epicentro de una nueva edición del duelo regional entre América y Deportivo Cali, que se cruzan este domingo 7 de septiembre por la décima fecha de la Liga Betplay 2025-II.

Se trata de un partido en el que, dejando de lado lo histórico, los dos equipos llegan en mal momento, pues los Diablos Rojos llegan en la última posición de la Liga Betplay, y los Azucareros marchan decimocuartos.

De hecho, América viene de sufrir la salida de su entrenador, pues el argentino Diego Gabriel Raimondi se despidió del equipo luego de la derrota 0-1 contra Alianza FC el pasado fin de semana.

¿Quién será el técnico de América contra Cali este domingo?

El técnico de América de Cali para el clásico de este domingo será Alex Escobar, quien viene oficiando como encargado desde la salida de Raimondi, y estuvo en la línea técnica el pasado miércoles cuando La Mecha derrotó 2-0 a Atlético Bucaramanga por octavos de final de Copa Betplay.