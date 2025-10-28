Cargando contenido

Oficial: Aplazado el partido entre América y Boyacá Chicó
@BCHICOFCOFICIAL - Colprensa
Liga Betplay
Actualizado:
Mar, 28/10/2025 - 10:44

Oficial: Aplazado el partido entre América y Boyacá Chicó

El partido hará que se mueva la fecha 19 porque todos los equipos deben tener la misma cantidad de partidos jugados.

América y Boyacá Chicó buscaban estadio para jugar su partido de la fecha 18 de la Liga Betplay, todo parecía indicar que sería en Bogotá e incluso ya se había empezado la venta de boletas, pero la Dimayor acaba de hacer oficial que el partido no se podrá jugar en la capital por decisión de la Comisión Local de Seguridad de Bogotá.

La Dimayor informó que el partido quedó aplazado

A través de un comunicado emitido por la Dimayor se conoció que el partido entre América de Cali y Boyacá Chicó que se pensaba jugar en Bogotá quedó aplazado después de que la comisión de seguridad de la ciudad negara la realización del partido, supuestamente, por la cantidad de eventos presentes en la ciudad esta semana. 

La División Mayor del Fútbol Colombiano – DIMAYOR, se permite comunicar a la opinión pública que hemos sido notificados por parte de la Comisión Local de Seguridad de Bogotá, la negativa de realizar el partido programado en el Estadio El Campín entre Boyacá Chicó y América de Cali, válido por la fecha 18 de la Liga BetPlay DIMAYOR II-2025.

Dimayor
El partido que estaba programado para disputarse mañana 29 de octubre de 2025 ahora deberá ser reprogramado lo que no solo afecta a ambos equipos sino también toda la programación de la fecha 19 según dice el comunicado. 

Ante esta notificación, la DIMAYOR se ve en la obligación de reprogramar el encuentro que afecta, no solo la programación de este partido, sino la programación completa de la Fecha 19, que no podrá empezar hasta que todos los equipos tengan la misma cantidad de juegos, respetando al máximo la integridad de la competencia por las instancias en la que se encuentra.

Dimayor
América deberá esperar para ver si sigue con vida

El conjunto americano sigue soñando con meterse entre los ocho mejores, después de un arranque muy malo de liga viene teniendo buenos resultados que ahora lo ponen como noveno en la tabla de posiciones a solo uno del octavo. El equipo dirigido por David González ahora deberá esperar la reprogramación del partido y buscar una victoria a toda costa para seguir ilusionado con la clasificación. 

