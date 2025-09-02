Oficial: Bucaramanga anunció el fichaje de un mediocampista

Atlético Bucaramanga no quiso dejar pasar la oportunidad en el cierre de la ventana para inscribir jugadores libres en el fútbol colombiano, y este martes 2 de septiembre anunció la llegada de un mediocampista con experiencia internacional.

Neyder Moreno oficialmente es nuevo jugador de Atlético Bucaramanga. El mediocampista de 28 años, quien ya tenía un principio de acuerdo con el club y había sido inscrito el pasado viernes, solo restaba la aprobación de los exámenes médicos para oficializar su llegada.

Cabe recordar que la ventana de fichajes de jugadores libres cerró el pasado viernes 29 de agosto a la medianoche, y los Leopardos se movieron con agilidad para asegurar al volante antioqueño de 28 años, quien recientemente quedó libre tras su paso por el Auckland City de Nueva Zelanda.

La oficialización del fichaje la dio Atlético Bucaramanga, pese a que con antelación se había conocido sobre esta posibilidad, pues se trata de un jugador que cumple con las características que buscaba el entrenador Leonel Álvarez.