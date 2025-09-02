Actualizado:
Mar, 02/09/2025 - 15:42
Oficial: Bucaramanga anunció el fichaje de un mediocampista
Los Leopardos inscribieron al futbolista en la ventana exclusiva para jugadores libres.
Atlético Bucaramanga no quiso dejar pasar la oportunidad en el cierre de la ventana para inscribir jugadores libres en el fútbol colombiano, y este martes 2 de septiembre anunció la llegada de un mediocampista con experiencia internacional.
Neyder Moreno oficialmente es nuevo jugador de Atlético Bucaramanga. El mediocampista de 28 años, quien ya tenía un principio de acuerdo con el club y había sido inscrito el pasado viernes, solo restaba la aprobación de los exámenes médicos para oficializar su llegada.
Puede leer: Premier League: los cinco fichajes más caros de la temporada 2025-26
Cabe recordar que la ventana de fichajes de jugadores libres cerró el pasado viernes 29 de agosto a la medianoche, y los Leopardos se movieron con agilidad para asegurar al volante antioqueño de 28 años, quien recientemente quedó libre tras su paso por el Auckland City de Nueva Zelanda.
La oficialización del fichaje la dio Atlético Bucaramanga, pese a que con antelación se había conocido sobre esta posibilidad, pues se trata de un jugador que cumple con las características que buscaba el entrenador Leonel Álvarez.
La trayectoria de Neyder Moreno, nuevo jugador de Bucaramanga
Moreno debutó profesionalmente en Envigado FC y también tuvo pasos por Atlético Nacional e Independiente Santa Fe antes de su experiencia en Oceanía. Se le reconoce por su buen manejo de balón, velocidad y llegada al área rival, aunque nunca logró consolidarse como una figura en sus anteriores equipos del FPC.
Con su incorporación, Bucaramanga espera sumar alternativas en la zona de creación, donde ya cuenta con nombres como Fabián Sambueza, Kevin Londoño, Freddy Hinestroza y Diego Chávez. La intención de Álvarez sería fortalecer el mediocampo para afrontar la parte decisiva de la Liga Betplay.
Le puede interesar: Programación de la fecha 10 (clásicos) de Liga Betplay 2025-II
Finalmente, Neyder Moreno fue el único jugador inscrito por Bucaramanga en esta ventana, ya que si bien se evaluaron otros perfiles —especialmente en la delantera—, ninguno convenció al cuerpo técnico para cerrar una negociación.
🎯🔥𝐏𝐫𝐞𝐜𝐢𝐬𝐢𝐨́𝐧, 𝐣𝐮𝐞𝐠𝐨 𝐲 𝐠𝐨𝐥, Neyder Moreno, se suma al Leopardo para aportar 𝑐𝑎𝑟𝑎́𝑐𝑡𝑒𝑟 𝑦 𝑑𝑒𝑠𝑒𝑞𝑢𝑖𝑙𝑖𝑏𝑟𝑖𝑜 al medio campo del Atlético Bucaramanga💥#UnAmorInexplicable🫀 pic.twitter.com/IQOyS0SwEr— Atlético Bucaramanga (@ABucaramanga) September 2, 2025
Fuente
Antena 2