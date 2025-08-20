Actualizado:
Mié, 20/08/2025 - 23:36
Oficial: David González dejó de ser el técnico de Millonarios
El Embajador perdió 1-2 ante Unión Magdalena este miércoles en juego postergado de la primera fecha de Liga Betplay.
Este miércoles 20 de agosto llegó al final la era de David González en Millonarios, pues el entrenador confirmó su salida del equipo por decisión de la dirigencia luego de la derrota 1-2 frente a Unión Magdalena en El Campín.
Fue un partido que en definitiva quebrantó la relación de la hinchada con los futbolistas, cuerpo técnico y dirigencia; pues luego de ir arriba en el marcador, sufrió la remontada de un Unión que se quedó con un jugador menos tras una expulsión en la primera mitad.
De hecho, hubo una protesta por parte de los hinchas de Millonarios, la cual inició con trapos exigiéndole un mejor desempeño a la directiva, y terminó con lanzamiento de zapatos y huevos a la cancha, al borde de la invasión.
Una vez terminado el partido, hubo que esperar más de lo habitual para la rueda de prensa de Millonarios FC, seguramente mientras se tomaba la decisión de apartar a David González, y luego de ello el propio entrenador anunció su salida del club.
Las últimas declaraciones de David González como técnico de Millonarios
"He sido comunicado de que no continúo en el club", afirmó David González en rueda de prensa, dando a conocer que luego de ocho meses deja su cargo en Millonarios por los malos resultados en este segundo semestre.
Acerca de las declaraciones que había dado hace unas fechas, donde afirmó que saldría campeón con Millonarios, David González ratificó lo dicho, y comentó: "Para eso contratan a un entrenador, es quien pone la cara y debe conseguir los resultados", asumiendo la responsabilidad.
"No puedo salir a buscar culpables en ningún lado", afirmó el entrenador, quien considera que los resultados recientes son realmente pobres y por ende justifica la decisión de la dirigencia de destituirlo.
Sobre las contrataciones que Millonarios hizo para el segundo semestre de 2025, González reafirmó que, desde su mirada, "son los mejores jugadores que en su momento pudimos traer", elogiando a quienes hasta hoy eran sus dirigidos.
Por último, David González le envió un mensaje a los hinchas, pues comentó: "Aprovecho para hacerle un llamado a la hinchada... que el hecho de que el técnico salga hoy, los traiga con otra energía el sábado", día en que Millonarios recibirá a Junior FC por la octava fecha (8:30 p. m.).
Las estadísticas de Millonarios bajo la dirección de David González
David González llegó a Millonarios en enero como remplazo de Alberto Gamero, en total dirigió 34 partidos, de los cuales ganó 14, empató nueve y perdió once, para un rendimiento del 51 %.
Sus grandes 'deudas' fueron no clasificar a fase de grupos de Copa Sudamericana ante Once Caldas, ser eliminado por Independiente Santa Fe en cuadrangulares del 2025-1 y perder cinco de los seis partidos de Liga del semestre en curso.
