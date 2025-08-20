Oficial: David González dejó de ser el técnico de Millonarios

Este miércoles 20 de agosto llegó al final la era de David González en Millonarios, pues el entrenador confirmó su salida del equipo por decisión de la dirigencia luego de la derrota 1-2 frente a Unión Magdalena en El Campín.

Fue un partido que en definitiva quebrantó la relación de la hinchada con los futbolistas, cuerpo técnico y dirigencia; pues luego de ir arriba en el marcador, sufrió la remontada de un Unión que se quedó con un jugador menos tras una expulsión en la primera mitad.

De hecho, hubo una protesta por parte de los hinchas de Millonarios, la cual inició con trapos exigiéndole un mejor desempeño a la directiva, y terminó con lanzamiento de zapatos y huevos a la cancha, al borde de la invasión.

Una vez terminado el partido, hubo que esperar más de lo habitual para la rueda de prensa de Millonarios FC, seguramente mientras se tomaba la decisión de apartar a David González, y luego de ello el propio entrenador anunció su salida del club.

Las últimas declaraciones de David González como técnico de Millonarios

"He sido comunicado de que no continúo en el club", afirmó David González en rueda de prensa, dando a conocer que luego de ocho meses deja su cargo en Millonarios por los malos resultados en este segundo semestre.