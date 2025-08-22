Cargando contenido

Actualizado:
Vie, 22/08/2025 - 18:46

Oficial: Deportivo Cali fue vendido y tiene nuevos dueños extranjeros

El elenco vallecaucano confirmó la decisión oficial de la mayoría de sus asociados.

Deportivo Cali confirmó este viernes 22 de agosto la venta de la mayoría de sus acciones y lo que será un cambio estructural para el futuro del club. Por medio de un comunicado se hizo oficial que el elenco vallecaucano será parte ahora de la estructura financiera del Grupo IDC, empresa extranjera que presentó una oferta por el equipo.

Espere más información...

Fuente
Antena 2
