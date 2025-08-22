Actualizado:
Vie, 22/08/2025 - 18:46
Oficial: Deportivo Cali fue vendido y tiene nuevos dueños extranjeros
El elenco vallecaucano confirmó la decisión oficial de la mayoría de sus asociados.
Deportivo Cali confirmó este viernes 22 de agosto la venta de la mayoría de sus acciones y lo que será un cambio estructural para el futuro del club. Por medio de un comunicado se hizo oficial que el elenco vallecaucano será parte ahora de la estructura financiera del Grupo IDC, empresa extranjera que presentó una oferta por el equipo.
Espere más información...
🌟💚 Hoy no solo escribimos historia, hoy iniciamos una nueva era para el Deportivo Cali. El día más importante ha llegado y nuestro futuro se viste de esperanza, grandeza y transformación#TeAmoCali#HistoriaVerdiBlanca pic.twitter.com/qUckhmbXzr— Deportivo Cali (@AsoDeporCali) August 22, 2025
Fuente
Antena 2