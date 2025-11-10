Oficial: Hugo Rodallega definió su equipo para 2026

Hugo Rodallega seguirá siendo jugador de Independiente Santa Fe, al menos por un año más. En la tarde noche de este lunes 10 de noviembre, el club hizo oficial su renovación pensando en la Copa Conmebol Libertadores de la próxima temporada.

Inicialmente, el perfil oficial del equipo publicó las iniciales del futbolista, acompañadas por una mano con un bolígrafo, una estrella y un trofeo. Ya era diciente su renovación, pero hacía falta una oficialización real.

Minutos después apareció la pieza gráfica en la que se informa que Hugo Rodallega seguirá siendo futbolista de Independiente Santa Fe, pues renovó su contrato. A sus 40 años disputará su cuarta temporada con el León.

La continuidad de Rodallega en Santa Fe era incierta, pues en varias ocasiones manifestó el deseo de retirarse, aun más al haber cumplido el objetivo de ser campeón (2025-I). Sin embargo, el León volverá a la Copa Libertadores, y este es un torneo que seduce casi a cualquier jugador, por ende firmó la extensión del contrato.