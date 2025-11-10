Actualizado:
Lun, 10/11/2025 - 19:11
Oficial: Hugo Rodallega definió su equipo para 2026
El delantero llegó a Santa Fe en 2023, y desde entonces se convirtió en uno de los referentes del equipo.
Hugo Rodallega seguirá siendo jugador de Independiente Santa Fe, al menos por un año más. En la tarde noche de este lunes 10 de noviembre, el club hizo oficial su renovación pensando en la Copa Conmebol Libertadores de la próxima temporada.
Inicialmente, el perfil oficial del equipo publicó las iniciales del futbolista, acompañadas por una mano con un bolígrafo, una estrella y un trofeo. Ya era diciente su renovación, pero hacía falta una oficialización real.
Minutos después apareció la pieza gráfica en la que se informa que Hugo Rodallega seguirá siendo futbolista de Independiente Santa Fe, pues renovó su contrato. A sus 40 años disputará su cuarta temporada con el León.
La continuidad de Rodallega en Santa Fe era incierta, pues en varias ocasiones manifestó el deseo de retirarse, aun más al haber cumplido el objetivo de ser campeón (2025-I). Sin embargo, el León volverá a la Copa Libertadores, y este es un torneo que seduce casi a cualquier jugador, por ende firmó la extensión del contrato.
Estadísticas de Hugo Rodallega en Independiente Santa Fe
Rodallega se unió a Santa Fe en febrero de 2023, y en 132 partidos ha anotado 54 goles y ha dado trece asistencias, convirtiéndose en uno de los referentes del equipo. De hecho, este es el club en el que más anotaciones ha sumado en su carrera deportiva.
Además, Rodallega es el futbolista más longevo en anotar con la camiseta de Independiente Santa Fe, por lo que de alguna manera ha ingresado en la historia del club.
Fuera de la renovación confirmada de Hugo Rodallega, se habla sobre un acuerdo para que Christian Mafla también continúe vistiendo la camiseta del León -por dos años más-.
Ahora, la hinchada de Santa Fe espera -por improbable que parezca- que Harold Santiago Mosquera también sea renovado, pues es de los mejores futbolistas de la plantilla, y tiene ofertas de tres equipos colombianos, uno mexicano y otros brasileño.
¡Hug⚽️l! ✍️— Independiente Santa Fe (@SantaFe) November 10, 2025
Nuestro capitán campeón ⭐️ renovó su contrato con el León y estará en la @Libertadores 2026 🏆@hugol1120 🇮🇩🦁 pic.twitter.com/8V223uQHYd
