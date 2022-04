Oficial: Juan Carlos Osorio llegó a un acuerdo y dejó de ser técnico de América

La situación deportiva de América de Cali se había tornado insostenible, pues al mando de Juan Carlos Osorio el equipo no estaba consiguiendo los objetivos planteados.

Así las cosas, la relación del estratega con la directiva y con la hinchada no era la mejor, y desde hace varios meses se estaba pidiendo a gritos su salida.

No obstante, los términos contractuales no favorecían a la directiva del conjunto americano que pese a hacer una oferta para su desvinculación, el DT no la aceptó.

Sin embargo, hubo persistencia por parte de los directivos -encabezados por Mauricio Romero y Tulio Gómez- y se llegó a un acuerdo para su salida.

De tal forma, luego de casi 10 meses, se hizo oficial que Juan Carlos Osorio dejó de ser el entrenador de América de Cali, dejando a su paso más 'tragos amargos' que momentos felices.

Y es que durante su primer semestre (2021-2) con 'la mecha', su equipo clasificó de manera agónica a cuadrangulares, pero finalizó tercero en el grupo B por detrás de Tolima y Millonarios.

Asimismo, en la Copa Sudamericana 2021 fue eliminado por Athletico Paranaense en octavos de final (5-1). Mientras que en la Superliga que disputó contra Santa Fe, fueron los 'cardenales' quienes salieron victoriosos.

Ya para el primer semestre de 2022, el cuadro 'escarlata' quedó eliminado en la fase preliminar de Sudamericana a manos de Independiente Medellín por la vía de los penaltis y en la liga en curso está decimoquinto con 15 unidades.

Así, el entrenador consiguió un rendimiento del 38% con apenas 15 victorias en los 49 partidos que dirigió al cuadro vallecaucano siendo a su vez uno de sus peores registros como DT.

De tal manera, se queda a la espera del nuevo cuerpo técnico en las toldas americanas, en donde el principal objetivo será ingresar a los cuadrangulares semifinales.