Oficial: jugador de Millonarios fue convocado a selección

Pese a que no vive su mejor momento, Millonarios FC cuenta con algunos jugadores de categoría, lo que se ve reflejado en que sean convocados para el plano internacional, tal como ocurrió con un defensa pensando en la Copa del Mundo.

Puede leer: [Video] James Rodríguez volvió a celebrar: hizo gol en León vs Toluca

Pues el zaguero Juan Pablo Vargas fue citado a la Selección de Costa Rica para los dos partidos clasificatorios que disputará en octubre: el jueves 9 ante Honduras y el lunes 13 contra Nicaragua.

La lista de convocados por el entrenador Miguel 'Piojo' Herrera fue anunciada este sábado 4 de octubre, razón por la que el futbolista viajará el domingo para unirse a la concentración de cara a los partidos ya citados.

¿Cómo va Costa Rica en las Eliminatorias al Mundial 2026?

Costa Rica integra el grupo C de las Eliminatorias Concacaf a la Copa del Mundo 2026. Se han disputado dos fechas y los ticos marchan en la segunda posición con dos puntos, por debajo de Honduras con cuatro, y arriba de Haití con dos y Nicaragua con uno.