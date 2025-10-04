Actualizado:
Sáb, 04/10/2025 - 21:58
Oficial: jugador de Millonarios fue convocado a selección
Habrá doble fecha FIFA en octubre y noviembre.
Pese a que no vive su mejor momento, Millonarios FC cuenta con algunos jugadores de categoría, lo que se ve reflejado en que sean convocados para el plano internacional, tal como ocurrió con un defensa pensando en la Copa del Mundo.
Puede leer: [Video] James Rodríguez volvió a celebrar: hizo gol en León vs Toluca
Pues el zaguero Juan Pablo Vargas fue citado a la Selección de Costa Rica para los dos partidos clasificatorios que disputará en octubre: el jueves 9 ante Honduras y el lunes 13 contra Nicaragua.
La lista de convocados por el entrenador Miguel 'Piojo' Herrera fue anunciada este sábado 4 de octubre, razón por la que el futbolista viajará el domingo para unirse a la concentración de cara a los partidos ya citados.
¿Cómo va Costa Rica en las Eliminatorias al Mundial 2026?
Costa Rica integra el grupo C de las Eliminatorias Concacaf a la Copa del Mundo 2026. Se han disputado dos fechas y los ticos marchan en la segunda posición con dos puntos, por debajo de Honduras con cuatro, y arriba de Haití con dos y Nicaragua con uno.
Así las cosas, es necesario que Costa Rica empiece a ganar para continuar en zona de clasificación a un Mundial que se realizará en Estados Unidos, México y Canadá entre junio y julio de 2026.
¿Cuántos partidos se pierde Juan Pablo Vargas con Millonarios?
Juan Pablo Vargas se perderá dos partidos con Millonarios, el de la fecha 14 ante América programado para el martes 7 de octubre en El Campín, y el dela jornada 15 contra Deportivo Pereira el miércoles 15 en Armenia.
Le puede interesar: Golpe en el FPC: un equipo tradicional cambiaría de ciudad
Cabe recordar que Juan Pablo Vargas no ha tenido un nivel superlativo en Millonarios en lo corrido de este semestre -como sí ocurrió en temporadas anteriores- pero es un 'fijo' en Selección de Costa Rica.
🇨🇷 Los convocados para los juegos Eliminatorios ante Honduras y Nicaragua 🇨🇷— FCRF 🇨🇷 (@fedefutbolcrc) October 4, 2025
Vení al estadio y hagamos vibrar el Nacional el lunes 13 ante Nicaragua. ⚽️ Adquirí ya tus boletos en https://t.co/ia2WqkdZrf 🎟️
¡VAMOS SELE! 🇨🇷🇨🇷 pic.twitter.com/V6fvoDu9S1
Fuente
Antena 2