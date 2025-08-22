Oficial: Millonarios anunció a su nuevo técnico

Millonarios FC se adelantó a lo especulado, y este viernes 22 de agosto iniciada la tarde confirmó quién será el entrenador que asuma a partir de ahora el plantel profesional, teniendo en cuenta que David González fue destituido hace un par de días.

A través de una fotografía y un comunicado se hizo oficial que Hernán Torres es el nuevo director técnico de Millonarios FC. El ibaguereño llega a asumir su segunda etapa como entrenador de los albiazules, club al que guio al título en 2012-II luego de 24 años de 'sequía'.

Era un 'secreto a voces' la llegada de Hernán Torres a Millonarios como director técnico, sin embargo se esperaba que fuera anunciado durante el fin de semana o el próximo lunes, inclusive. Se estima que dada la buena relación entre las partes, no hubo contratiempos con la firma del contrato.

¿Hasta cuándo firmó contrato Hernán Torres con Millonarios?

Pese a que se especulaba que Hernán Torres celebraría contrato con Millonarios hasta diciembre de 2026, el comunicado oficial indica que será por un año a partir de la fecha. Ahora, el entrenador le apuntará a guiar al equipo a los cuadrangulares y conseguir cupo a un torneo internacional en 2026 vía reclasificación.