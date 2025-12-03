Actualizado:
Mié, 03/12/2025 - 15:59
Oficial: Millonarios presenta dos nuevas salidas; uno se va para Llaneros
El equipo 'embajador' sigue realizando cambios a su plantilla de jugadores.
El cuerpo técnico de Millonarios encabezado por Hernán Torres junto con la nueva dirección deportiva que lidera el argentino Ariel Michaloutsos, ha empezado a realizar movimientos en la plantilla de jugadores, donde ya se han venido anunciando varias salidas.
De manera oficial, el equipo azul de la capital del país ya anunció que el brasileño Bruno Savio ha rescindido su contrato y saldrá de la institución, mientras que otros reportes anuncian la inminente salida del defensor costarricense Juan Pablo Vargas.
Millonarios tiene otras dos salidas en su plantilla, es oficial
En las últimas horas, el equipo ‘embajador’ anunció que el delantero Cristian Cañozales no continuará en el club, jugador que no cumplió con las expectativas desde su llegada en julio de este año, disputando solo 7 partidos y aportando un gol.
Por otro lado, el conjunto de Llaneros Fútbol Club anunció la llegada del mediocampista Juan José Ramírez, quien se va de Millonarios en condición de préstamo por un año y con opción de compra, futbolista de 23 años que goza de potencial hacia el futuro y que tiene contrato con el conjunto ‘embajador’ hasta junio de 2028.
▶️ Millonarios FC anuncia la finalización del vínculo contractual con Cristian Cañozales tras llegar a un acuerdo mutuo. Agradecemos su paso por el equipo y le deseamos muchos éxitos en su futuro. pic.twitter.com/CDwaL1fkQ1— Millonarios FC (@MillosFCoficial) December 3, 2025
🔝 𝗝𝘂𝗮𝗻 𝗝𝗼𝘀𝗲́ 𝗥𝗮𝗺𝗶́𝗿𝗲𝘇 - 𝑴𝒆𝒅𝒊𝒐𝒄𝒂𝒎𝒑𝒊𝒔𝒕𝒂. 🎩 Velocidad, instinto y gol. ¡La historia del “𝐂𝐡𝐨𝐜𝐨𝐥𝐨” empieza hoy! 🏳️🏴 ¡𝑩𝒊𝒆𝒏𝒗𝒆𝒏𝒊𝒅𝒐!— 𝗟𝗹𝗮𝗻𝗲𝗿𝗼𝘀 𝗙𝘂́𝘁𝗯𝗼𝗹 𝗖𝗹𝘂𝗯 (@ClubLlanerosFC) December 3, 2025
𝚂𝚘𝚖𝚘𝚜 𝚎𝚕 𝚎𝚚𝚞𝚒𝚙𝚘 𝚍𝚎 𝚕𝚊 𝚖𝚎𝚍𝚒𝚊 𝙲𝚘𝚕𝚘𝚖𝚋𝚒𝚊. pic.twitter.com/s2nfwsKdmF
Las otras salidas que ha tenido el equipo ‘albiazul’
Hace poco tiempo también se dio a conocer que Millonarios ha llegado a un acuerdo con el delantero Ramiro Brochero para terminar anticipadamente su contrato y quedar como agente libre, jugador formado en la categoría Sub-20 de la institución azul.
Además, ya se había confirmado la salida del lateral venezolano Delvin Alfonzo, que estaba jugando en Águilas Doradas bajo condición de préstamo y que debía volver a las filas de Millonarios para el inicio del 2026, sin embargo, también hubo rescisión en su contrato y saldrá anticipadamente del club en este mercado de fichajes.
