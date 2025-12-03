Oficial: Millonarios presenta dos nuevas salidas; uno se va para Llaneros

El cuerpo técnico de Millonarios encabezado por Hernán Torres junto con la nueva dirección deportiva que lidera el argentino Ariel Michaloutsos, ha empezado a realizar movimientos en la plantilla de jugadores, donde ya se han venido anunciando varias salidas.

De manera oficial, el equipo azul de la capital del país ya anunció que el brasileño Bruno Savio ha rescindido su contrato y saldrá de la institución, mientras que otros reportes anuncian la inminente salida del defensor costarricense Juan Pablo Vargas.

