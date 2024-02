Oficial: Primera decisión que tomaron en Nacional tras derrota ante Millonarios

En la noche de este domingo, Millonarios le ganó a Atlético Nacional 1-0 y eso generó polémica en el estadio Atanasio Girardot, pues los 'verdolagas' no han mostrado su mejor cara y eso empieza a preocupar a los aficionados, quienes no le ven un juego diferente a la plantilla.

Así las cosas, en rueda de prensa, Jhon Jairo Bodmer, técnico del equipo paisa, dio a conocer que dejaba a disposición su cargo y desde entonces, mucho se habla de la posible salida de este entrenador del club 'verdolaga'.

Vea también: Nacional alista el remplazo de Bodmer: tres candidatos para ser el nuevo técnico

Al ver el nivel que tomó este rumor, Noticias RCN le habría preguntado a una fuente cercana al equipo y parece que desde la administración ya tomaron una decisión y esta sería ratificada en el próximo compromiso de Nacional.

Según el medio nombrado anteriormente, "el entrenador tiene el apoyo del club" y eso dejaría claro que por ahora no cambiarán de técnico, lo que no se sabe es si el respaldo se mantendrá hasta que termine el semestre y teniendo en cuenta los resultados que obtenga el equipo no solo en la Liga Betplay, sino también en la Copa Libertadores.

Le puede interesar: Montero hace sufrir a Millonarios: revelan posibles fechas de sanción por pelea ante Nacional

Con el panorama claro, ahora solo queda esperar lo que pasará en las próximas horas, las cuales son cruciales para revelar cómo le seguirá yendo al equipo en el torneo colombiano, mismo donde actualmente marchan en la séptima casilla y con ocho puntos sumados.