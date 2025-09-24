Actualizado:
Oficial: Santa Fe anunció la salida de Jorge Bava
El entrenador uruguayo renunció a la dirección técnica del León.
Luego de derrotar 1-2 a Medellín en el Atanasio Girardot, Santa Fe anunció la salida de Jorge Bava. La oficialización se hizo a través de un comunicado y posteriormente el entrenador habló en rueda de prensa.
Así anunció Santa Fe la salida de Jorge Bava
"Pese a los deseos y los esfuerzos realizados desde el club, hemos aceptado la renuncia del director técnico Jorge Bava y su equipo de trabajo", expresó Independiente Santa Fe.
Ya era un 'secreto a voces' la salida de Bava de Independiente Santa Fe, y seguramente el comunicado ya estaba listo. Allí, el club extendió "agradecimientos al profesor y colaboradores durante este tiempo, les deseamos éxitos en sus futuros proyectos profesionales".
Ahora, el entrenador uruguayo de 44 años viajará a Asunción de Paraguay para firmar un contrato con Cerro Porteño que lo ligará hasta diciembre de 2026. Seguramente será anunciado el próximo viernes 26 de septiembre en su nuevo equipo.
De paso, desde Independiente Santa Fe manifestaron agradecimiento a la hinchada, "por el acompañamiento y apoyo durante esta temporada", y aseguró que el club se seguirá enfocando en los compromisos venideros.
"Continuaremos trabajando en la conformación del equipo para la Conmebol Libertadores 2026", informó Independiente Santa Fe en el comunicado, teniendo en cuenta que participará desde fase de grupos.
Rendimiento de Independiente Santa Fe con Jorge Bava
Desde su llegada a Independiente Santa Fe en marzo, Jorge Bava dirigió 33 partidos sumando Liga y Copa Betplay, en los que consiguió 15 victorias, diez empates y ocho derrotas. Es importante recordar que llenó de valentía al grupo para salir campeón luego de ocho años y medio.
🖊 𝑪𝒐𝒎𝒖𝒏𝒊𝒄𝒂𝒅𝒐 𝑶𝒇𝒊𝒄𝒊𝒂𝒍 pic.twitter.com/mKEzNzojtl— Independiente Santa Fe (@SantaFe) September 25, 2025
