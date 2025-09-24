Oficial: Santa Fe anunció la salida de Jorge Bava

Luego de derrotar 1-2 a Medellín en el Atanasio Girardot, Santa Fe anunció la salida de Jorge Bava. La oficialización se hizo a través de un comunicado y posteriormente el entrenador habló en rueda de prensa.

Así anunció Santa Fe la salida de Jorge Bava

"Pese a los deseos y los esfuerzos realizados desde el club, hemos aceptado la renuncia del director técnico Jorge Bava y su equipo de trabajo", expresó Independiente Santa Fe.

Ya era un 'secreto a voces' la salida de Bava de Independiente Santa Fe, y seguramente el comunicado ya estaba listo. Allí, el club extendió "agradecimientos al profesor y colaboradores durante este tiempo, les deseamos éxitos en sus futuros proyectos profesionales".

Ahora, el entrenador uruguayo de 44 años viajará a Asunción de Paraguay para firmar un contrato con Cerro Porteño que lo ligará hasta diciembre de 2026. Seguramente será anunciado el próximo viernes 26 de septiembre en su nuevo equipo.