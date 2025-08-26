Actualizado:
Mar, 26/08/2025 - 14:07
Oficial: Unión Magdalena anunció a su técnico en propiedad
El Ciclón Bananero venía siendo dirigido interinamente por Carlos Silva Socarrás.
Unión Magdalena, que vive tiempos de crisis con la posibilidad latente de descender al Torneo Betplay, ha sufrido ya dos cambios de director técnico en lo corrido del segundo semestre de 2025, y ahora hizo un nuevo anuncio acerca del que será su entrenador en propiedad.
Pues en la mañana de este martes 26 de agosto, se hizo oficial que Carlos Silva Socarrás pasa de ser interino a director técnico en propiedad de Unión Magdalena hasta que finalice su participación en la Liga Betplay en curso.
Puede leer: El arquero del FPC que Carlos Antonio postuló para Selección Colombia
La confirmación la hizo oficial Unión Magdalena a través de un comunicado corto, en el cual expuso argumentos para consolidar a Silva en la dirección técnica, entre ellos, "su liderazgo, experiencia y compromiso". Es la quinta etapa del entrenador en el club samario.
Los pasos de Carlos Silva por Unión Magdalena
Carlos Silva Socarrás ha estado en la dirección técnica de Unión Magdalena en cinco ocasiones, así: diciembre de 2007 a agosto de 2010, de abril de 2011 a julio de 2012, de agosto de 2015 a diciembre de 2016, de septiembre de 2019 a abril de 2022, y en la actualidad.
Cabe recordar que Unión inició el semestre bajo la dirección técnica de Alexis García, quien renunció y a cargo quedó su asistente Gerardo Bedoya, y tras su salida arribó como interino Carlos Silva, quien ahora se convierte en el técnico en propiedad.
El balance de Carlos Silva como entrenador de Unión Magdalena
Carlos Silva asumió interinamente en Unión Magdalena el 3 de agosto, y desde entonces el equipo ha disputado cuatro partidos, con un saldo de una victoria (vs Millonarios), un empate (vs Deportivo Pasto) y dos derrotas (vs Cali y Alianza FC).
Le puede interesar: Jersson González será nuevo técnico de un equipo en Europa
Próximos partidos de Unión Magdalena
Pelando por salir de la zona de descenso, Unión Magdalena se alista para visitar a Boyacá Chicó el sábado 30 de agosto a las 2:00 p. m., y posteriormente recibirá a Junior (6/9) y viajará a Bogotá para enfrentarse con Santa Fe (14/9).
📄El Club Unión Magdalena se permite compartir el siguiente comunicado: 🔵🔴https://t.co/ldk3nMDtHh 👈🏻#TodosSomosUnión pic.twitter.com/ZOPLKLs3Tq— Unión Magdalena S.A (@UnionMagdalena) August 26, 2025
Fuente
Antena 2