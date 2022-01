"Ojalá corrija sus errores": Tulio se resigna con Osorio y anticipa su futuro en América

América de Cali continúa la preparación de la los certámenes en los cuales va a estar presente en 2022, pues no solo disputará la Liga y Copa BetPlay sino que estará presente en la Copa Sudamericana.

Así, la directiva del conjunto americano continúa a la espera de la confirmación de algunos jugadores, para posteriormente hacerlos oficiales ante la hinchada.

Sin embargo, el tema que continúa en vigencia en el entorno del 'diablo' es la continuidad del entrenador Juan Carlos Osorio en el equipo.

Pues en una entrevista que el directivo Tulio Gómez le concedió al comunicador Carlos Arturo Arango, este confirmó que la única posibilidad existente para que Osorio no sea más el técnico es que este determine no continuar "él tiene un contrato vigente, a no ser que decida renunciar".

Asimismo, Gómez mencionó que el tema económico es determinante, pues "rescindir el contrato vale mucha plata", mientras le auguró al entrenador que "ojalá corrija sus errores".

Con relación a lo anterior, el directivo fue enfático al dejar una enseñanza, pues "uno puede cometer errores todos los días, pero diferentes, no el mismo error", mientras dio paso a la que según él es la posible causal del bajo rendimiento de América.

Y es que "yo pienso que la rotación no nos ha dado buenos resultados, creo que la nómina es corta y no da para rotar", afirmó, mostrándose en contravía con la estrategia del entrenador.

Por lo pronto, el cuadro americano continúa preparando la temporada vecina en donde iniciará participación el fin de semana del 22 de enero por Liga BetPlay, mientras en la Copa Sudamericana lo hará el 9 de marzo.