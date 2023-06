'Ojo con la piratería': dura advertencia contra retransmisiones ilegales de final Millos vs Nacional

Millonarios y Nacional se miden en lo que será la final de vuelta de la Liga Betplay. Ambos equipos llegan a este encuentro en la búsqueda de quedarse con el primer título del año en el FPC.

Lea también: Millonarios y Nacional mueven al país: otra ciudad anuncia medidas para la gran final

Tras varios años de torneos cortos es la primera vez que se da un 'mano a mano' para resolver una estrella entre paisas y bogotanos. Por este motivo, el encuentro ha despertado una expectativa gigantesca en varios lugares de Colombia.

Debido a la cantidad de hinchas de ambos clubes, algunos alcaldes y empresas privadas se plantearon la alternativa de hacer eventos públicos para retransmitir el compromiso de vuelta entre los embajadores y verdolagas. Sin embargo, 'Win Sports' dueño de los derechos de transmisión, decidió lanzar una advertencia.

El canal exclusivo del FPC advirtió que dichas acciones podrían incurrir en conductas ilegales. Mediante un comunicado, el medio explicó las leyes que se infringirían en caso de hacer estas actividades

Comunicado Win Sports sobre retransmisiones partido Millonarios vs Nacional

"De acuerdo con información registrada en redes sociales, alcaldías y empresas privadas están promoviendo, patrocinando y auspiciando la retransmisión de nuestro contenido, particularmente la final del partido de fútbol entre Millonarios vs. Nacional, sobre el cual no se ha licenciado ni autorizado a alcaldía ni a tercero alguno, tales como clubes de fútbol, medios de comunicación, barras, etc., para la retransmisión pública de dicho contenido.

Ante esta situación, se considera relevante compartir la vocación que tienen los derechos de transmisión, su verdadero sentido y la forma en la que pretenden apoyar este deporte.

La adquisición de los derechos de televisión sobre eventos deportivos como los partidos del fútbol profesional colombiano y los pagos que por este concepto se han venido y se seguirán efectuando a través de la Dimayor a los clubes (que son los propietarios de los derechos de transmisión), constituye una de las fuentes de ingreso económico más importantes para ellos. Dichos recursos son destinados a la profesionalización del fútbol colombiano y son el motor de desarrollo de este deporte.

En Colombia, Win Sports S.A.S. es la única empresa con canales de deportes que tiene los derechos de producción, registro, grabación, captura, fijación, edición, difusión, emisión, comunicación, distribución y puesta a disposición de la señal audiovisual del Fútbol Profesional Colombiano – FPC, como son: Liga, Torneo y Copa Betplay Dimayor, Liga Femenina Betplay Dimayor y Superliga.

El desconocer esta situación y retransmitir la señal por cualquier medio en lugares públicos incurriría en sanciones penales, de acuerdo con lo previsto en la legislación colombiana y tratados internacionales, administrados por la Organización Mundial de Propiedad Intelectual - OMPI, como es la Decisión Andina 351 de 1993, Decisión 486 de 2000, ley 23 de 1982, Ley 1581 de 2012, particularmente por la Ley 599 de 2000, artículo 271 y siguiente, del Código Penal Colombiano.

Agradecemos la buena intención de transmitir los partidos masivamente; sin embargo, tenemos la responsabilidad de alertar sobre la infracción que esto representa, puesto que se trata de un contenido licenciado por sus titulares a una empresa privada, y con la retransmisión sin autorización del encuentro, se vulnerarían los derechos de su titular, de la Dimayor y de los treinta y seis (36) clubes que hacen parte de ella.

En este sentido, se hace un llamado para que la afición asista a los estadios y adquiera la suscripción del canal Win Sports+ o de nuestra OTT Win Sports Online (www.winsportsonline.com) para ver los partidos en exclusiva; es en esta medida que se logrará un mayor apoyo a este deporte que tantas emociones mueve en Colombia".

Le puede interesar: "Lo definimos a la Vuelta": ídolo de Argentina se subió al bus de Millos para final ante Nacional

Con esto, cualquier entidad o persona que decida hacer eventos públicos en el que se haga la transmisión del partido incurriría en un delito. El partido se jugará el próximo sábado a las 07:00 p.m.