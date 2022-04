Ómar Pérez: respuesta y todos los detalles cuando recibió oferta de Nacional

Uno de los jugadores más importantes de Santa Fe no solo en el pasado reciente sino a lo largo de a historia es Omar Sebastián Pérez, pues el mediocampista argentino estuvo presente en la consecución de nueve títulos.

No obstante, el oriundo de Santiago del Estero no solo fue importante por su aporte futbolístico al 'león', sino por el sentido de pertenencia que mostró con el club.

Y es que el jugador permaneció allí entre 2009 y 2017, recalando más tarde en 2019 para vivir su mejor etapa como deportista profesional.

Tanto así, que Pérez fue pretendido por varios equipos de Colombia, siendo una oferta de Atlético Nacional la más recordada; de tal forma, el 'pelado' contó en Win Sports los detalles de la propuesta del verde.

¿Cuándo y cómo fue la oferta que recibió Omar Pérez de Atlético Nacional?

El jugador argentino dejó saber que "en 2010 o 2011 me llegó una propuesta de Nacional, me reuní con ellos, pero hubo un deseo del corazón que hizo que siguiera en Santa Fe".

Pérez comentó que era una oferta tentadora, y "el presidente me enseñó todo el proyecto", no obstante, "sentí que en Santa Fe tenía un espacio muy grande para entrar en la historia", por lo cual decidió continuar allí.

¿Es verdad que Omar Pérez estuvo muy cerca de salir de Independiente Santa Fe?

En Santa Fe "yo viví el mejor momento de mi carrera", dijo el jugador sin dudarlo, pero comentó que "a mí en 2009 me pasaron información de que no me iban a tener en cuenta para el próximo año".

De tal forma, y persiguiendo el deseo de seguir en el equipo "hable con el presidente y le pedí una oportunidad más", continuando allí hasta ser fundamental en la 'época dorada' del club.

¿Habrá partido de despedida para Omar Pérez? ¿Cuándo será?

"Vamos a tener una despedida, pues vengo trabajando hace unos días en el partido y la idea sería este año", dijo el argentino, argumentando que "la gente merece el partido y ojalá se pueda dar en El Campín".

Cabe resaltar que en su paso por Independiente Santa Fe, Omar Sebastián Pérez marco 77 goles en 374 partidos y levantó nueve trofeos, siendo la Copa Sudamericana el más relevante.