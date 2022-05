Once Caldas confirmó dos jugadores que se van a América y un nuevo refuerzo

Once Caldas no clasificó a los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay, a pesar de haber tenido un buen inicio de campeonato bajo el mando de Diego Corredor. Al no lograr el objetivo, el equipo de Manizales se prepara para lo que será el segundo semestre.

Este martes 31 de mayo, Once Caldas dio a conocer la salida de dos jugadores. Se trata del lateral izquierdo Nicolás Giraldo y el delantero Juan David Pérez.

Lea también: Óscar Murillo saldrá de Pachuca: Tiene ofertas en México y Colombia

Los dos futbolistas, que estaban en la institución en condición de préstamo, regresarán a América de Cali por pedido de Alexandre Guimaraes y Tulio Gómez, máximo directivo del conjunto 'escarlata'.

Por otro lado, el equipo de Manizales confirmó al lateral izquierdo de 31 años Leyvin Jhojane Balanta Fory como primer refuerzo para el segundo semestre.

Le puede interesar: ¿Cuántos colombianos han ganado el Criterium del Dauphiné?

Balanta está sin equipo desde 2021 después de haber salido de Deportes Tolima, en donde no entró en los planes del entrenador Hernán Torres.

La de Once Caldas será quinta camiseta que vista Balanta en el fútbol colombiano después de haber jugado para Deportivo Pasto, América de Cali, Independiente Santa Fe y Deportes Tolima.