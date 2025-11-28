Once Caldas confirmó dos renovaciones: uno firmó por un año, otro por tres

Sin poder clasificar para los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay 2025-II, Once Caldas ya empieza a moverse para lo que será el siguiente año de competencia en donde deberá mejorar lo hecho, sobre todo en este último tramo en el cual, después de la eliminación de la Copa Sudamericana, todo se vino abajo.

En este segundo semestre, las cosas no arrancaron bien. Estuvo varias fechas en el fondo de la tabla y tuvo que remar contra la corriente con dos competencias en simultáneo. Intentaron, pero finalmente no lograron clasificar para la fiesta grande y para pelear por un título que escasea desde hace un buen tiempo en las vitrinas del Once Caldas.

Hernán Darío ‘Arriero’ Herrera seguirá dentro de la institución como el director técnico y ya empieza a ver qué jugadores traerán para pelear por la Liga BetPlay y para el título. Aunque no ha habido mucha novedad de los nombres, el club ya selló la renovación de Dayro Mauricio Moreno que es una noticia estelar el futuro inmediato.

DOS RENOVACIONES MÁS EN ONCE CALDAS

Sin embargo, Dayro Moreno no es el único jugador que renovó su respectivo contrato con Once Caldas. Además del goleador histórico del Fútbol Profesional Colombiano y el artillero del país a nivel mundial, el club ya definió dos renovaciones más.

De acuerdo con información del periodista Felipe Sierra, ya hay dos jugadores que arreglaron sus respectivos vínculos con el Once Caldas. Se trata de Joan Felipe Parra, arquero que pertenecía a Envigado Fútbol Club y estaba en condición de préstamo en el elenco de Manizales. Los albos ejecutaron la opción de compra por tres años más.

Joan Felipe Parra no ha contado con la regularidad deseada, dado que adelante de él está James Aguirre que es un referente de la institución. En este segundo semestre, junto con la Copa Sudamericana y la Liga BetPlay, Parra atajó uno que otro compromiso custodiando el arco.

Además de la renovación por tres años y la opción de compra afirmando que el jugador ya es propiedad de Once Caldas, terminó siendo un negociazo para Envigado Fútbol Club manteniendo el 30% en caso de una futura venta.

No solo Joan Felipe Parra renovó su contrato, pues, aparte del arquero, el club refuerza la zaga defensiva con la renovación de Jeider Riquett, defensor central de 35 años que seguirá en el club caldense por un año más hasta diciembre de 2026. El zaguero es uno de los referentes de la institución y un líder en el grupo.

Con arquero renovado, un defensor central que extendió su vínculo y Dayro Moreno en la delantera, empieza a tomar forma el Once Caldas del 2026, a la espera de las novedades en el mercado de fichajes por parte del cuadro caldense.