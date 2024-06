Once Caldas contrata delantero extranjero: un socio ideal par Dayro

Con el reciente título del Atlético Bucaramanga en la Liga BetPlay, los equipos que no lograron clasificarse a la final o a los cuadrangulares han comenzado a preparar la pretemporada con la vista puesta en mejorar sus resultados en el segundo semestre del año.

Entre ellos, el Once Caldas, que bajo la dirección de Hernán Darío 'Arriero' Herrera, ha iniciado sus trabajos con el objetivo de superar la actuación del semestre anterior. El Once Caldas tuvo un desempeño notable en el primer semestre, logrando llegar a las semifinales por primera vez en cinco años. Sin embargo, en los cuadrangulares, el equipo se desinfló y no pudo acercarse a pelear por un lugar en la final.

Para el próximo semestre, el Once Caldas está decidido a recuperar su protagonismo en la Liga BetPlay. Con una base de jugadores jóvenes y experimentados, el equipo ha trabajado arduamente en el mercado de fichajes para fortalecer su plantilla.

Por ejemplo, se ha dado a conocer que el Once Caldas está muy cerca de fichar a un jugador con pasado en la MLS de Estados Unidos. Según información del periodista Pipe Sierra, a través de su cuenta de X, el Once Caldas y América de Cali estarían cerca de llegar a un acuerdo por Michel Barrios, un jugador de 33 años con experiencia en el fútbol internacional. Barrios, conocido por su velocidad y capacidad para desbordar por las bandas, podría ser una pieza clave en el esquema ofensivo de 'Arriero' Herrera.

A Barrios, se le sumaría otro delantero, uno que viene del fútbol del exterior y que ya tiene experiencia en Colombia.

El delantero extranjero que llega al Once

Además de Barrios, el medio digital PasionBlanca11, especializado en noticias del Once Caldas, ha revelado que el centro delantero próximo a cerrarse en el equipo es Jesús Hernández, un venezolano de 31 años.

Hernández, quien estuvo en Envigado FC en 2022 donde jugó 42 partidos y marcó 14 goles, ha demostrado ser un delantero eficaz y con buen olfato goleador. Su más reciente club fue el Deportivo Táchira, equipo con el que jugó 6 partidos y anotó un gol.

La llegada de Hernández no es una sorpresa total para los aficionados del Once Caldas, ya que hace un par de semestres estuvo muy cerca de fichar por el equipo, pero la negociación no se concretó y terminó yendo a Envigado. Sin embargo, finalmente, Hernández ha llegado para el segundo semestre, y se espera que sea un buen complemento en ataque para Dayro Moreno, quien el semestre pasado fue el goleador del equipo con 11 anotaciones.

Con estas incorporaciones, el Once Caldas busca potenciar su ataque y asegurar que el equipo tenga más opciones ofensivas. Dayro Moreno, a pesar de su experiencia y capacidad goleadora, no puede cargar con todo el peso del ataque. La llegada de Hernández y posiblemente de Barrios, le dará al equipo una mayor profundidad y variantes en la delantera.

El panorama del mercado de fichajes en Colombia está muy activo, y los equipos buscan reforzarse de la mejor manera posible. El Once Caldas no es la excepción, y con estas nuevas contrataciones, esperan no solo mejorar su rendimiento en la Liga BetPlay, sino también aspirar a competir en torneos internacionales. Los hinchas del equipo tienen grandes expectativas para el próximo semestre y confían en que el 'Arriero' Herrera podrá llevar al Once Caldas de vuelta a los lugares de honor en el fútbol colombiano.