Actualizado:
Mar, 21/10/2025 - 16:09
¿Once Caldas en busca de entrenador? El arriero no continuaría en el equipo
Todo parece indicar que el proceso del arriero Herrera habría llegado a su fin.
En Manizales el ambiente está tenso. Aunque Once Caldas todavía sueña con clasificar a los cuadrangulares de la Liga BetPlay y se mantiene con vida en la Copa, la decisión de la dirigencia parece tomada, Hernán Darío Herrera tendría los días contados en el banquillo.
Ya analizan candidatos
Según información, la cúpula directiva del Once Caldas ya dio luz verde para revisar hojas de vida de posibles entrenadores que puedan asumir el cargo una vez termine la temporada. La idea no es generar una conmoción inmediata dentro del plantel, pero sí tener adelantado el proceso de sucesión del ‘Arriero’.
La eliminación en la Copa Sudamericana no fue la causa principal del descontento, sino la acumulación de factores deportivos y de manejo interno. Si bien el equipo ha tenido momentos competitivos, la dirigencia considera que el ciclo de Herrera está agotado y que el proyecto necesita un nuevo rumbo.
“Solo salir campeón de algo los pondría a dudar sobre la continuidad del ‘Arriero’”, aseguró una fuente cercana al club, que también reconoció que ya hay nombres sobre la mesa, aunque algunos de los técnicos analizados tienen compromisos vigentes.
Fin de ciclo en Manizales
El rendimiento futbolístico del equipo no es el único motivo de preocupación. Dentro del club hay molestia por el manejo de la disciplina y las decisiones del cuerpo técnico respecto a ciertos jugadores. El caso de Dayro Moreno marcó un antes y un después en la interna del plantel.
“Se manejó muy mal, porque Hernán convenció a la dirigencia de permitir comportamientos de Dayro que terminaron replicándose en otros jugadores”, explicó la misma fuente. En Once Caldas consideran que se perdió autoridad y que esa permisividad afectó la convivencia y el compromiso del grupo.
Salvo un milagro deportivo como lograr el título de Liga o de Copa BetPlay, el futuro de Herrera parece sentenciado. En el Once Caldas ya hablan de un nuevo proyecto, de una reestructuración que comience desde el banquillo y que devuelva estabilidad a una institución que lleva años buscando volver a los primeros planos del fútbol colombiano.
En Manizales, todo indica que el ciclo del ‘Arriero’ está a punto de llegar a su fin.
Fuente
Antena 2