¿Once Caldas en busca de entrenador? El arriero no continuaría en el equipo

Ya analizan candidatos

Según información, la cúpula directiva del Once Caldas ya dio luz verde para revisar hojas de vida de posibles entrenadores que puedan asumir el cargo una vez termine la temporada. La idea no es generar una conmoción inmediata dentro del plantel, pero sí tener adelantado el proceso de sucesión del ‘Arriero’.

La eliminación en la Copa Sudamericana no fue la causa principal del descontento, sino la acumulación de factores deportivos y de manejo interno. Si bien el equipo ha tenido momentos competitivos, la dirigencia considera que el ciclo de Herrera está agotado y que el proyecto necesita un nuevo rumbo.

“Solo salir campeón de algo los pondría a dudar sobre la continuidad del ‘Arriero’”, aseguró una fuente cercana al club, que también reconoció que ya hay nombres sobre la mesa, aunque algunos de los técnicos analizados tienen compromisos vigentes.