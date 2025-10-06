Actualizado:
Once Caldas ganó en Bogotá y se acercó a los ocho: tabla de posiciones
Los caldenses llegaron a 19 puntos con el 0-1 a La Equidad en Techo.
Se disputó este lunes 6 de octubre el partido entre La Equidad y Once Caldas por la fecha 14 de la Liga Betplay 2025-II, el cual tuvo lugar en el estadio Metropolitano de Techo y finalizó con un 0-1 en favor del Blanco Blanco.
El partido fue bastante accidentado, pues el mediocampista Robert Mejía se fue expulsado en Once Caldas sobre los 14 minutos del primer tiempo, comprometiendo considerablemente a su club.
Al 22', contra todo pronóstico, Caldas se fue arriba en el marcador gracias a un gol de Jerson Malagón, quien espera de a poco volver a hacerse un lugar en la titular del Once.
Sobre el 90+1' hubo una expulsión para La Equidad, pues Carlos Vivas vio la tarjeta roja y dejó al cuadro Asegurador con diez hombres; además, con este resultado, sigue en el fondo de la tabla.
En consecuencia, Once Caldas subió en la tabla de posiciones, pues quedó en el décimo lugar, con 19 puntos y a uno del octavo, por lo que está vivo en la carrera por meterse a los cuadrangulares semifinales.
Tabla de posiciones Liga Betplay II-2025
1. Bucaramanga – 27 pts (+13)
2. Junior – 25 pts (+9)
3. Fortaleza CEIF – 25 pts (+6)
4. **Medellín – 24 pts (+7)
5. Nacional – 24 pts (+7)
6. Tolima – 23 pts (+5)
7. *Santa Fe – 20 pts (+4)
8. Cali – 20 pts (0)
9. Alianza – 20 pts (0)
10. Once Caldas – 19 pts (+1)
11. Llaneros – 19 pts (-2)
12. Pereira – 15 pts (-2)
13. Unión Magdalena – 15 pts (-7)
14. *América – 14 pts (-1)
15. *Águilas Doradas – 14 pts (-3)
16. *Millonarios – 14 pts (-5)
17. Envigado – 13 pts (-3)
18. Boyacá Chicó – 12 pts (-11)
19. Pasto – 11 pts (-6)
20. La Equidad – 11 pts (-12)
*Un partido pendiente.
**Dos partidos pendientes.
Partidos pendientes de la Liga Betplay 2025-II
Por la decimocuarta fecha de la Liga Betplay resta el partido Millonarios vs América (7/10) en El Campín y Medellín vs Santa Fe (20/10) en el Atanasio Girardot; además, el DIM jugará este miércoles (8/10) ante Águilas Doradas como visitante por la undécima jornada.
