Once Caldas ganó en Bogotá y se acercó a los ocho: tabla de posiciones

Se disputó este lunes 6 de octubre el partido entre La Equidad y Once Caldas por la fecha 14 de la Liga Betplay 2025-II, el cual tuvo lugar en el estadio Metropolitano de Techo y finalizó con un 0-1 en favor del Blanco Blanco.

El partido fue bastante accidentado, pues el mediocampista Robert Mejía se fue expulsado en Once Caldas sobre los 14 minutos del primer tiempo, comprometiendo considerablemente a su club.

Al 22', contra todo pronóstico, Caldas se fue arriba en el marcador gracias a un gol de Jerson Malagón, quien espera de a poco volver a hacerse un lugar en la titular del Once.

Sobre el 90+1' hubo una expulsión para La Equidad, pues Carlos Vivas vio la tarjeta roja y dejó al cuadro Asegurador con diez hombres; además, con este resultado, sigue en el fondo de la tabla.