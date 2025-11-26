Once Caldas: rivales y fechas de los tres amistosos en diciembre

Once Caldas ya tiene definida su agenda de amistosos para diciembre de 2025, según informó el programa 'Los Dueños del Balón Manizales', de RCN Radio. El equipo disputará tres juegos preparatorios en su sede deportiva, todos a puerta cerrada.

El primero será el viernes 5 de diciembre ante el Deportes Quindío, un rival frecuente en la pretemporada y que permitirá medir el estado físico tras el receso competitivo. Una semana después, el sábado 12 de diciembre, ambos equipos volverán a enfrentarse.

El tercer amistoso será el jueves 18 de diciembre frente al Deportivo Cali, duelo que le dará al cuadro Albo una exigencia mayor antes del arranque oficial de la temporada 2026. La idea es ajustar funcionamiento y evaluar alternativas tácticas.

¿Quién será el técnico de Once Caldas en 2026?

Estos compromisos se jugarán bajo la dirección de Hernán Darío ‘El Arriero’ Herrera, quien continuará al mando pese a la eliminación en la fase regular de la Liga Betplay y en los cuartos de final de la Copa Sudamericana. El club apuesta por la continuidad del proceso.