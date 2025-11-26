Actualizado:
Mié, 26/11/2025 - 16:19
Once Caldas: rivales y fechas de los tres amistosos en diciembre
El Blanco Blanco quedó eliminado en la fase regular de la Liga Betplay 2025-II.
Once Caldas ya tiene definida su agenda de amistosos para diciembre de 2025, según informó el programa 'Los Dueños del Balón Manizales', de RCN Radio. El equipo disputará tres juegos preparatorios en su sede deportiva, todos a puerta cerrada.
El primero será el viernes 5 de diciembre ante el Deportes Quindío, un rival frecuente en la pretemporada y que permitirá medir el estado físico tras el receso competitivo. Una semana después, el sábado 12 de diciembre, ambos equipos volverán a enfrentarse.
El tercer amistoso será el jueves 18 de diciembre frente al Deportivo Cali, duelo que le dará al cuadro Albo una exigencia mayor antes del arranque oficial de la temporada 2026. La idea es ajustar funcionamiento y evaluar alternativas tácticas.
¿Quién será el técnico de Once Caldas en 2026?
Estos compromisos se jugarán bajo la dirección de Hernán Darío ‘El Arriero’ Herrera, quien continuará al mando pese a la eliminación en la fase regular de la Liga Betplay y en los cuartos de final de la Copa Sudamericana. El club apuesta por la continuidad del proceso.
Jugadores que salen de Once Caldas
Once Caldas afrontará estos amistosos en medio de una transición de plantilla. Entre las salidas confirmadas para 2026 están Santiago Cubides, Juan Carlos Díaz, Jerson Malagón, Juan Camilo García y Santiago Mera. La dirigencia analiza más movimientos.
El cuerpo técnico utilizará estos juegos para observar jóvenes, probar nuevas sociedades y ajustar cargas pensando en un inicio de año más competitivo. También servirán para consolidar a los refuerzos que lleguen en la pretemporada.
La sede deportiva será, una vez más, el epicentro del trabajo del club, que apuesta por un entorno controlado para evaluar su evolución. La preparación física será uno de los ejes prioritarios de estas semanas de trabajo.
El gran objetivo del Once Caldas para 2026 es claro: volver a los cuadrangulares semifinales de la Liga Betplay y obtener cupo a un torneo internacional. Estos partidos de diciembre serán el punto de partida para intentarlo.
Fuente
Antena 2