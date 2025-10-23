Actualizado:
Jue, 23/10/2025 - 15:13
Once Caldas no deja de sufrir: estas serían las 3 bajas para 2026
Más problemas para Once Caldas cuando finalice la temporada 2025.
Once Caldas no viene pasando por su mejor momento, la temporada 2025 trajo consigo varias emociones e ilusiones a nivel nacional e internacional, pero así mismo ha habito bastantes desniveles deportivos que incluyen eliminaciones en competencias como la Sudamericana y la Copa BetPlay.
Actualmente su clasificación en la Liga BetPlay de clausura también está en duda, se encuentra afuera de los ocho mejores equipos de la competencia y a este golpe se suma otro que tiene que ver con la salida de jugadores importantes para 2026, ya que terminan contrato en el mes de diciembre del presente año.
Tres jugadores no continuarían en Once Caldas para 2026
El 'blanco blanco' suma una racha negativa de tres partidos caídos de los últimos 5 partidos que han disputado, situación que ha puesto en duda la continuidad del Arriero Herrera y también traído varios cuestionamientos con el goleador, Dayro Moreno.
Los fanáticos no están contentos con el presente deportivo del club, pero todo podría llegar a empeorar en el cierre de la temporada y el futuro de lo que serán las competencias en 2026. En diciembre de 2025 llegarán a su fin los contratos de tres jugadores que podrían llegar a dejar peor de golpeado al 'blanco blanco'.
Dayro Moreno es justamente uno de los jugadores que pondría a penar a Once Caldas, ya que no está jugando actualmente con el cuadro del 'Arriero' y la relación parece que se ha roto, por lo que podría no renovar en diciembre. Al goleador histórico se suma otro goleador y pieza clave en la zona ofensiva, Michael Barrios, y la 'joya' antioqueña de 23 años, Mateo Zuleta.
Próximo partido de Once Caldas en la Liga BetPlay
El siguiente reto del Arriero Herrera al mando del 'blanco blanco' se llevará a cabo en el marco de la fecha 17, auspiciando en condición de local contra Unión Magdalena. Este duelo se jugará el sábado 25 de octubre sobre las 20:30 hora Colombia.
