Once Caldas no deja de sufrir: estas serían las 3 bajas para 2026

Once Caldas no viene pasando por su mejor momento, la temporada 2025 trajo consigo varias emociones e ilusiones a nivel nacional e internacional, pero así mismo ha habito bastantes desniveles deportivos que incluyen eliminaciones en competencias como la Sudamericana y la Copa BetPlay.

Actualmente su clasificación en la Liga BetPlay de clausura también está en duda, se encuentra afuera de los ocho mejores equipos de la competencia y a este golpe se suma otro que tiene que ver con la salida de jugadores importantes para 2026, ya que terminan contrato en el mes de diciembre del presente año.

Tres jugadores no continuarían en Once Caldas para 2026

El 'blanco blanco' suma una racha negativa de tres partidos caídos de los últimos 5 partidos que han disputado, situación que ha puesto en duda la continuidad del Arriero Herrera y también traído varios cuestionamientos con el goleador, Dayro Moreno.

Los fanáticos no están contentos con el presente deportivo del club, pero todo podría llegar a empeorar en el cierre de la temporada y el futuro de lo que serán las competencias en 2026. En diciembre de 2025 llegarán a su fin los contratos de tres jugadores que podrían llegar a dejar peor de golpeado al 'blanco blanco'.