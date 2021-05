Once Caldas no espera y confirmó la salida de seis jugadores para el finalización

Once Caldas no tuvo el primer semestre en la Liga Betplay que se esperaba bajo la batuta del profesor Eduardo Lara, quien llegó a enderezar el rumbo del cuadro ‘Albo’. A pesar que al 'blanco blanco’ llegaron varios fichajes, el equipo no tuvo el rendimiento adecuado y por ende, finalizó el todos contra todos en la casilla 15 con 17 puntos producto de tres victorias, ocho empates y siete derrotas.

Por tal razón, el equipo ya le empezó a madrugar en lo que será el segundo semestre del campeonato colombiano, por lo cual, mediante sus redes sociales anunció que de la plantilla del ‘profe’ Lara no continuarán -por el momento- seis jugadores.

Le puede interesar: Millonarios recupera pieza clave para enfrentar en semifinales a Junior

A través del comunicado, Once Caldas informó que “los jugadores Sebastián Hernández, Carlos Pájaro, Fabio Burbano, Antonio Romero, David Valencia y Pedro Valoyes” no formarán parte del equipo.

Asimismo, el club expresó sus agradecimientos “por su compromiso y entrega durante el tiempo que estuvieron vinculados al conjunto blanco y les desea éxitos en el futuro”, indica el comunicado oficial.

Vea también: Boca Juniors se olvida de Roger Martínez: "Sale hasta más caro que fichar a Cavani"

Finalmente, el equipo manizalita indicó que tanto los directivos como el cuerpo técnico siguen trabajando para conformar la nómina que disputará el finalización de la Liga Betplay, por lo cual “en la medida en que se presenten novedades serán reportadas a través de la página web y las cuentas oficiales del club”.