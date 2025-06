Once Caldas no pierde tiempo para la Sudamericana: confirman primeros dos fichajes

Mientras el primer semestre de la Liga BetPlay 2025 se está decidiendo con la final que disputaron Santa Fe y Deportivo Independiente Medellín en Bogotá, los diferentes clubes del Fútbol Profesional Colombiano ya empiezan a armarse para cumplir los objetivos propuestos en el segundo torneo del año.

Después de la eliminación del Once Caldas en los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay 2025-I, Hernán Darío ‘Arriero’ Herrera espera volver a ser protagonista, pero en esta ocasión, la necesidad es meterse a la final que es lo que queda debiendo en la institución por los buenos semestres llegando a fases finales.

Además del segundo semestre en el que Once Caldas espera meterse a la final de una buena vez, el club de Manizales también tendrá un duro reto en la Copa Sudamericana en donde deberá sellar su paso para los octavos de final. En los Play-Offs se enfrentarán con San Antonio Bulo Bulo y si clasifican a los octavos, deberán medirse con Huracán.

En ese orden de ideas, Once Caldas ya empieza a trabajar con miras a los retos que tendrá en esta segunda mitad del 2025. El mercado de fichajes espera ilusionar a la hinchada que ya ven con buenos ojos las primeras contrataciones de la institución blanca.

LOS PRIMEROS DOS FICHAJES DE ONCE CALDAS PARA LA LIGA BETPLAY 2025-II

Al Once Caldas se le ha escapado la clasificación a la final en los últimos dos cuadrangulares. Tuvo un buen desempeño en el segundo semestre del 2024, pero en el anterior torneo, renunciaron a las posibilidades de clasificar a la definición del título de manera anticipada.

Sin opciones, se espera que en el club haya varios cambios y uno de ellos puede ser con Dayro Moreno que, en las últimas semanas, se habló de la posibilidad de su salida al Atlético Nacional. El tolimense puede ser la gran sorpresa para el segundo semestre.

Además, Felipe Sierra aseguró que Once Caldas tiene listo sus dos primeros fichajes en calidad de cedidos. El primero es Kevin Tamayo, lateral de Leones que llegará por un año a la institución de Manizales. Se espera que pase los exámenes médicos y ya sea oficializado como la nueva cara del club.

Pero, Kevin Tamayo no llegará solo, pues, Fortaleza también cruza los últimos detalles para que Luis el ‘Niche’ Sánchez sea nuevo jugador del Once Caldas. El ex América de Cali también firmará por un año en calidad de cedido.

LAS BAJAS DEL ONCE CALDAS QUE YA SE CONFIRMARON

Felipe Sierra también afirmó que una de las primeras bajas es la de Dannovi Quiñones que no contó con la mejor suerte después de regresar de Rosario Central. De hecho, todo parece indicar que el volante se irá a La Equidad firmando contrato hasta 2027.

Complementando la información, el periodista también informó la salida de otros cuatro futbolistas, y entre ellos, solo uno no ha arreglado su futuro. Se trata de Gilbert Álvarez, delantero boliviano que volverá a Oriente Petrolero, Joel Contreras que finalizó su préstamo y regresará a Unión Magdalena, Manuel Arteaga que jugará nuevamente en América de Quito y Mateo Rodas, agente libre por ahora.