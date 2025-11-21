Once Caldas oficializó la salida de cinco futbolistas para 2026

Once Caldas anunció en la noche de este viernes 21 de noviembre la salida de cinco futbolistas que no continuarán en el plantel para la temporada 2026, en medio de un proceso de reestructuración deportiva tras un semestre discreto.

El club decidió hacer ajustes profundos en su nómina luego de quedar fuera de los cuadrangulares de la Liga Betplay y haber sido eliminado en los cuartos de final de la Copa Sudamericana.

Los cinco futbolistas que NO siguen en Once Caldas

Los jugadores que terminan su ciclo en el Blanco Blanco son: Santiago Cubides (25), Juan Carlos Díaz (24), Jerson Malagón (32), Juan Camilo García (28) y Santiago Mera (24).

A través de una pieza gráfica, Once Caldas agradeció su profesionalismo y dedicación. “Gracias a quienes finalizan su etapa en nuestro Blanco Blanco y les deseamos lo mejor en sus nuevos desafíos”, escribió el club.