Vie, 21/11/2025 - 20:39
Once Caldas oficializó la salida de cinco futbolistas para 2026
Los manizaleños vienen de quedar eliminados en la fase regular de la Liga Betplay 2025-II.
Once Caldas anunció en la noche de este viernes 21 de noviembre la salida de cinco futbolistas que no continuarán en el plantel para la temporada 2026, en medio de un proceso de reestructuración deportiva tras un semestre discreto.
El club decidió hacer ajustes profundos en su nómina luego de quedar fuera de los cuadrangulares de la Liga Betplay y haber sido eliminado en los cuartos de final de la Copa Sudamericana.
Los cinco futbolistas que NO siguen en Once Caldas
Los jugadores que terminan su ciclo en el Blanco Blanco son: Santiago Cubides (25), Juan Carlos Díaz (24), Jerson Malagón (32), Juan Camilo García (28) y Santiago Mera (24).
A través de una pieza gráfica, Once Caldas agradeció su profesionalismo y dedicación. “Gracias a quienes finalizan su etapa en nuestro Blanco Blanco y les deseamos lo mejor en sus nuevos desafíos”, escribió el club.
Estos cinco futbolistas quedan desde ya en condición de agentes libres, por lo que pueden negociar directamente con los equipos interesados de cara al 2026. Se presume que varios de ellos ya tienen ofertas de otros clubes.
Se prevé que en los próximos días el equipo de Manizales anuncie más salidas, antes de comenzar a confirmar las contrataciones para reforzar su plantilla para un 2026 en el que la hinchada espera resultados positivos.
La dirigencia del Blanco mantiene firme el proyecto deportivo en torno a Hernán Darío ‘Arriero’ Herrera, quien seguirá como director técnico en 2026.
El objetivo del club es claro: volver a los cuadrangulares semifinales, recuperar competitividad y encarar la próxima temporada con un plantel renovado y equilibrado.
Gracias a quienes finalizan su etapa en nuestro BLANCO BLANCO y les deseamos lo mejor en sus nuevos desafíos.— 🏆 Once Caldas ⭐️⭐️⭐️⭐️ (@oncecaldas) November 22, 2025
Éxitos! pic.twitter.com/lztmTq556y
