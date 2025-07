Once Caldas pierde a una figura; firmará con un 'gigante' de América

Once Caldas viene de eliminar a San Antonio Bulo Bulo en la serie de playoffs de la Copa Sudamericana, en la que fue una serie que terminó 7-0 para los colombianos, quienes ahora se medirán con Huracán en la próxima ronda. No obstante, no todo es dicha para el club, pues una de sus figuras saldría a Nacional de Montevideo.

Nacional trabaja en el fortalecimiento de su plantel para el segundo semestre del año, y uno de los focos está en reforzar el costado izquierdo de la defensa. En ese contexto, el club de Montevideo ha mostrado interés en Juan Pablo Patiño, actual lateral de Once Caldas y una de las figuras del conjunto manizaleño.

Según reportaron algunos periodistas cercanos al Blanco Blanco, Nacional ya envió una oferta formal por el jugador colombiano de 26 años, aunque el primer acercamiento fue rechazado. Desde Manizales consideran que el futbolista es una pieza clave para el proyecto deportivo, razón por la cual no estarían dispuestos a dejarlo salir fácilmente.

¿Cuánto dinero pagará Nacional a Once Caldas por Juan Pablo Patiño?

Se estima que Once Caldas solicitó cerca de 500 mil dólares por el traspaso del Juan Pablo Patiño, quien ha sido seguido por otros clubes importantes del fútbol colombiano. La cifra se justifica por su rendimiento regular en liga y por su reciente participación en la clasificación a octavos de final de Copa Sudamericana frente a San Antonio Bulo Bulo de Bolivia.