Once Caldas: primera captura de la policía por amenazas contra el presidente Tulio Castrillón

Mediante una comunicación oficial la Fiscalía General de la Nación confirmó que logró identificar al presunto responsable de lanzar amenazas a través de redes sociales contra el presidente de Once Caldas, Tulio Mario Castrillón Tobón.

Lea también: Alemania, rival de Colombia, confirmó su convocatoria para el amistoso de junio

En una actividad conjunta con la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos y la Seccional Caldas se pudo identificar al joven como Sergio Alejandro Marín Blandón quien presuntamente hizo una publicación en la que daba a entender un ataque contra el directivo del equipo blanco.

El director especializado contra las Violaciones a los Derechos Humanos, Hugo Tovar Pérez, explicó el procedimiento que se inició contra este joven y cómo continuará el caso tras una serie de investigaciones que revelaron varios mensajes intimidantes con Castrillón Tobón.

“Las expresiones intimidantes ocasionaron alarma, zozobra y terror al señor Castrillón Tobón, a su círculo familiar y entorno laboral, en ese sentido se obtuvo orden de captura contra el señalado agresor la cual fue materializara por la Sijin de la policía metropolitana de Manizales, por estos hechos se imputaron los delitos de amenazas contra el señalado”, dijo el funcionario.

Según confirmó también la Fiscalía el joven, de 22 años, no aceptó el cargo por lo que seguirá vinculado al proceso y deberá cumplir medidas no restrictivas de la libertad, entre ellas está el no poder acercarse y mucho menos ingresar al estadio Palogrande de Manizales y atender los llamados de la justicia.

Lea también: Se despide el ídolo del Junior: Sebastián Viera se va del equipo

Once Caldas atraviesa uno de sus peores momentos a nivel deportivo después de quedar eliminado de las rondas finales de la Liga Betplay en el primer semestre de 2023 y además estar comprometido con la clasificación del descenso para este año tras el promedio que viene acumulando desde hace varios años.