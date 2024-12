Once Caldas se desarma tras pelear el título: nueva baja confirmada

EZEQUIEL MASTROLÍA (33) no seguirá en @oncecaldas

El arquero argentino ex @Cucutaoficial me dice: "No voy a renovar, eso es seguro. Necesito atajar con continuidad. Me voy agradecido con una gran institución y enamorado de Manizales. Tengo ofertas pero nada confirmado. Veremos". pic.twitter.com/XZ7A5OfS7a