Once Caldas se ilusiona: crece la esperanza en Liga Betplay

¿Cuántos puntos tiene Once Caldas en Liga Betplay?

Con los últimos tres puntos sumados, el Once Caldas llegó a la décima casilla de la tabla de posiciones del todos contra todos del segundo torneo del año con 19 unidades en 14 compromisos, por lo que vale la pena recordar que el número para clasificar a los cuadrangulares finales suele ser 29 o 30 puntos, dependiendo del rendimiento de los clubes en cada torneo.

¿Qué partidos le restan a Once Caldas en Liga Beptlay?

El panorama es un poco complicado para el cuadro Blanco Blanco de Manizales, pues lo cierto es que el próximo 9 de octubre se medirá ante Atlético Nacional y en la próxima fecha enfrentará al Independiente Medellín.

Las últimas cinco jornadas serán más que determinantes y Once Caldas enfrentará a Llaneros, Unión Magdalena, Millonarios, Deportivo Pasto y cerrará el todos contra todos ante el Deportivo Cali, por lo que la misión es más que clara y el club buscará sumar la mayor cantidad de puntos posibles en estos enfrentamientos para ser uno de los ocho mejores equipos del campeonato y llegar a las finales del torneo local.