Once Caldas se quedaría sin técnico: Arriero quiere dirigir nuevo club

Once Caldas ha tenido una temporada 2025 de ensueño, en la cual consiguieron llegar a los cuadrangulares finales de la Liga BetPlay de apertura, clasificar a los cuartos de final de la Copa Sudamericana, en los cuales ya cuentan con significativa ventaja en el marcador global, y en la liga de clausura también han venido de menos a más para alcanzar un cupo a la siguiente instancia.

Este gran momento por el que están pasando se puede agradecer a Dayro Moreno, sus goles y amplia experiencia, pero también a la "mente maestra" que se ubica en el banquillo técnico, el Arriero Herrera. Sin embargo, recientemente el estratega antioqueño hizo una polémica confesión con respecto al nuevo equipo que quiere dirigir en el FPC.

Arriero Herrera quiere dirigir a América de Cali

El mando que ha tenido el estratega de 67 años ha sido fundamental en Once Caldas, llevándolo nuevamente a los tiempos de gloria en donde ha conseguido brillar a nivel local, pero también a nivel internacional. Las ideas y planteamiento del Arriero Herrera han causado que el 'blanco blanco' vuelva a ganar respeto y sea temido por sus rivales.

Aún así, en los planes del técnico habría un cambio bastante drástico en su carrera profesional y que terminaría afectando de manera significativa al Once Caldas, ya que su siguiente objetivo sería llegar a dirigir a América de Cali, club con el cual tiene un pasado significativo en su carrera y con el cual buscaría una revancha.