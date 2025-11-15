Once Caldas se reinventa y firmará un contrato internacional

Once Caldas está muy cerca de cerrar un acuerdo que representaría un importante salto de calidad en su imagen corporativa y deportiva. En los próximos días se confirmaría oficialmente la alianza del club con la marca internacional Reebok a partir de la temporada 2026.

El vínculo sería inicialmente por dos años, periodo durante el cual la marca británica se encargará de suministrar y diseñar toda la indumentaria del equipo profesional y de las divisiones menores.

Para el club manizaleño, el acuerdo supone un avance significativo, dado que Reebok es una de las firmas deportivas más importantes del mundo, con presencia consolidada en mercados de alto rendimiento y gran prestigio.

Esta será la primera vez que Reebok vista a Once Caldas, lo que convierte el vínculo en un hito dentro de la historia comercial del club. No obstante, no será la primera ocasión en la que una marca británica lo haga.