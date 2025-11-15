Actualizado:
Sáb, 15/11/2025 - 21:18
Once Caldas se reinventa y firmará un contrato internacional
El Blanco Blanco le apuesta a una reestructuración que le permita crecer en el ámbito financiero y deportivo.
Once Caldas está muy cerca de cerrar un acuerdo que representaría un importante salto de calidad en su imagen corporativa y deportiva. En los próximos días se confirmaría oficialmente la alianza del club con la marca internacional Reebok a partir de la temporada 2026.
El vínculo sería inicialmente por dos años, periodo durante el cual la marca británica se encargará de suministrar y diseñar toda la indumentaria del equipo profesional y de las divisiones menores.
Para el club manizaleño, el acuerdo supone un avance significativo, dado que Reebok es una de las firmas deportivas más importantes del mundo, con presencia consolidada en mercados de alto rendimiento y gran prestigio.
Esta será la primera vez que Reebok vista a Once Caldas, lo que convierte el vínculo en un hito dentro de la historia comercial del club. No obstante, no será la primera ocasión en la que una marca británica lo haga.
Entre 2014 y 2017, Once Caldas fue patrocinado por Umbro, también del Reino Unido, una etapa recordada por el diseño de uniformes de alta calidad.
La llegada de Reebok marcaría un cambio notable frente al actual proveedor. Entre 2024 y 2025, la indumentaria del equipo estuvo a cargo de Boman, marca ecuatoriana que acompañó al club durante dos temporadas.
Directivos del Once Caldas consideran que esta nueva alianza favorecerá la proyección internacional del equipo y fortalecerá su identidad en el mercado nacional.
La confirmación oficial del acuerdo se espera en las próximas jornadas, con el anuncio de la fecha en que se presentarán los nuevos uniformes diseñados para 2026.
Fuente
Antena 2