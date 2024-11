Once Caldas sueña con la ventaja deportiva: cuentas para ser primero o segundo

Once Caldas ha firmado un buen desempeño durante el segundo semestre de 2024, sin embargo en las últimas jornadas ha tenido tendencia a la baja, y ha perdido la 'ventaja deportiva' que llegó a tener durante un tramo del semestre. Aun así, sigue con chances de obtener el antes llamado 'punto invisible'.

Las cuentas de Caldas para ser 'cabeza de grupo' en los cuadrangulares

Con 31 puntos y diferencia de +5, Once Caldas se ubica parcialmente en la sexta posición de la Liga Betplay. Así, algo clave para el Blanco Blanco es ganarle al América en el Pascual Guerrero por al menos dos goles para igualarlo con 34 unidades y desplazarlo por diferencia de gol.

Asimismo, Caldas debe 'hinchas para que Deportes Tolima y Atlético Nacional empaten en Ibagué, llegando así a 32 y 33 unidades, respectivamente. Y que Millonarios no le gane a Boyacá Chicó en Villavicencio para que no lo supere en puntos. Asimismo, si Santa Fe pierde ante Jaguares en Bogotá, Once Caldas terminaría en la primera posición de la Liga Betplay.

Si estos mismos resultados se dan, pero Independiente Santa Fe empata o gana ante Jaguares en El Campín, Once Caldas será segundo justamente por detrás del Rojo. Ahora, si alguno de los marcadores descritos anteriormente no se da, el Albo perderá la chance de tener la 'ventaja deportiva'.

Cabe recordar que actualmente se le denomina 'ventaja deportiva' al antes llamado 'punto invisible', por lo que, en caso de empatar en puntos con otro equipo del grupo, accederá directamente a la gran final de la primera división del fútbol colombiano.

Asimismo, es pertinente tener en cuenta que el sorteo de los cuadrangulares semifinales de la Liga Betplay 2024-2 se efectuará una vez terminada la fecha 19 del certamen, a partir de las 9:30 p. m. y será transmitido por la señal de Win Sports, incluido su canal de Youtube.