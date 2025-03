Once Caldas sufre duro golpe: Dimayor confirma multa al club

Para nadie es un secreto que Once Caldas vive un buen momento, pues el equipo consiguió vencer a Millonarios y clasificar a la fase de grupos de la Copa Sudamericana.

Pese a esto, el club acaba de recibir una multa por parte de la Dimayor por los actos de la última fecha de la Liga Betplay.

Lea también: Lo que faltaba: Millonarios sufriría nueva baja en Liga Betplay

"Sancionar al Club Once Caldas S.A. (“Once Caldas”) con multa de siete millones ciento diecisiete mil quinientos pesos, ($7.117.500) por incurrir en la infracción descrita en el literal f) del artículo 78 del CDU de la FCF, concordante con el parágrafo segundo del artículo 17 del Protocolo de Medios 2025, y el parágrafo tercero del artículo 73 del Reglamento de la Liga BetPlay DIMAYOR 2025, por los hechos ocurridos en el partido disputado por la 6ª fecha de la Liga BetPlay DIMAYOR 2025-I, entre el Club Talento Dorado S.A. y el Club Once Caldas S.A", dieron a conocer.

De hecho, se dio a conocer que la falta de jugadores en zona mixta para atender a los medios fue el motivo por el cual el club fue castigado por parte del ente disciplinario.

Le puede interesar: Alivio para Néstor Lorenzo: la noticia que tranquiliza a Colombia en Eliminatoria

"Todas las actividades de medios citadas para el partido, fueron llevadas a cabo acorde a lo establecido, a excepción de la zona mixta del equipo Once Caldas que no tuvo la asistencia de todos los jugadores, solo pasaron 2 jugadores que fueron entrevistados. Al profesor, el delegado y los jugadores en varias ocasiones, se les solicitó de forma directa que hicieran el favor de pasar por zona mixta según la normativa, y todos decían que ya iban a pasar, y mientras se dieron unas entrevistas en la zona mixta de Águilas, los jugadores se montaron todos al bus y no pasaron. Esto se le informó a la jefe de prensa", escribieron en el reporte.