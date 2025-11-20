Actualizado:
Jue, 20/11/2025 - 17:36
Once Caldas sufre sensible baja: futbolista no renovó y jugará en otro club
El equipo blanco de Manizales deberá suplir esa ausencia.
Once Caldas fue uno de los equipos que no logró avanzar a los cuadrangulares en la presente Liga BetPlay y se fue a vacaciones prematuramente, recordando que tampoco pudo avanzar a la final de la Copa BetPlay tras quedar eliminado en los cuartos de final ante Atlético Nacional.
El conjunto dirigido por el técnico Hernán Darío Herrera, quien según reportes seguiría en el banquillo para la temporada 2026, ya piensa en lo que será la nómina del próximo año, sabiendo que ganó una buena cantidad de dinero tras su buena actuación en la Copa Sudamericana (3.385.000 dólares), llegando hasta la instancia de los cuartos de final.
Once Caldas tendrá sensible baja para el 2026
El equipo blanco de Manizales quiere seguir siendo protagonista como lo hizo en la Copa Sudamericana, por eso, buscará refuerzos y mantener jugadores que fueron importantes para lograr ese rendimiento, sin embargo, recientemente se dio a conocer que uno de sus futbolistas con más proyección saldrá de la institución.
Se trata del mediocampista Alejandro García, jugador de apenas 24 años que se formó en las divisiones inferiores del Once Caldas, pero que ha decidido no renovar su contrato con el equipo blanco para probar suerte en el fútbol del extranjero, así lo confirmó el periodista Alexis Rodríguez de Win Sports, mencionando que el mediocampista irá al Brasileirao para jugar en un club rojinegro (no reveló su nombre).
Los números de Alejandro García en la última campaña con Once Caldas
El futbolista nacido en Manizales, quien tuvo buena regularidad con Once Caldas en la presente Copa Sudamericana, donde demostró sus habilidades en el certamen internacional aportando 1 gol y 3 asistencias en 11 partidos disputados.
García dice adiós al Once Caldas para probar suerte en el fútbol brasileño, el que es considerado por muchos como el mejor del continente americano, dejando al Once Caldas con un espacio pendiente para suplir, agregando que también podía sufrir la baja de Mateo García, quien está en negociaciones con Millonarios.
