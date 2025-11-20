Once Caldas sufre sensible baja: futbolista no renovó y jugará en otro club

Once Caldas fue uno de los equipos que no logró avanzar a los cuadrangulares en la presente Liga BetPlay y se fue a vacaciones prematuramente, recordando que tampoco pudo avanzar a la final de la Copa BetPlay tras quedar eliminado en los cuartos de final ante Atlético Nacional.

El conjunto dirigido por el técnico Hernán Darío Herrera, quien según reportes seguiría en el banquillo para la temporada 2026, ya piensa en lo que será la nómina del próximo año, sabiendo que ganó una buena cantidad de dinero tras su buena actuación en la Copa Sudamericana (3.385.000 dólares), llegando hasta la instancia de los cuartos de final.

