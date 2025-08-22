Once Caldas tiene nuevo reto además de la Sudamericana: esta es la razón

Por la Copa BetPlay, Once Caldas regresa a la actividad este viernes 22 de agosto con el partido de vuelta contra Patriotas en condición de visitante. Un 6-0 tranquilo que consiguieron en casa, y, que seguramente, resguardarán algunos jugadores titulares, especialmente después de una semana clave al clasificarse a los cuartos de final de la Copa Sudamericana.

Las prioridades para Once Caldas seguirán tomando importancia, dado que el club debe sacar adelante la Liga BetPlay en donde no han sumado ninguna victoria hasta ahora y son penúltimos en la tabla de posiciones. No pueden descuidar el camino local, pero, todavía tienen que pensar en enfrentar a Independiente del Valle en los cuartos de final de la Copa Sudamericana.

Y es que, sin duda alguna, el máximo objetivo es seguir luchando por pasar de fases en la Copa Sudamericana. Con mucho camino por recorrer en la Liga BetPlay, todavía pueden buscar la clasificación, pese a que no ha podido sumar victorias. Justamente, apareció una solución que podría acercar a la institución de Manizales a los cuadrangulares.

LA COPA SUDAMERICANA AYUDA A ONCE CALDAS PARA ACERCARSE A LA CLASIFICACIÓN EN LIGA BETPLAY

Once Caldas deberá pasar a las semifinales en duelos contra Independiente del Valle iniciando el camino en Ecuador y finalizando en Manizales. Afortunadamente, Hernán Darío Herrera tendrá cabeza para preparar esos dos compromisos y concentrarse solo en la Liga BetPlay.

Ese primer encuentro internacional será el 17 de septiembre. Eduardo Luis y Juan Felipe Cadavid en Más Fútbol La FM afirmaron que, “el próximo partido internacional va a ser lejos, así que será probable que ponga un equipo titular contra el Tolima”.

Juan Felipe Cadavid complementó, “va a tener que empezar a recuperar camino en la Liga BetPlay donde anda muy mal a diferencia de cómo anda internacionalmente. Su cabeza está puesta en la Copa Sudamericana”.

Bajo ese panorama, Once Caldas tendrá que sacar adelante sus próximos partidos en la Liga BetPlay con equipo completo para poder sellar la clasificación para los cuadrangulares semifinales del torneo local. En ese sentido, el club albo tendrá cuatro partidos antes de volver al ruedo en Sudamericana.

Serán 12 puntos en juego que deberá sacar adelante. Por ahora, Once Caldas tiene tres unidades producto de tres empates. Si gana los cuatro compromisos, llegará a 15 puntos que lo dejará cerca, o en zona de clasificación para la siguiente instancia en busca del título.

LOS CUATRO PARTIDOS QUE ENFRENTARÁ ONCE CALDAS ANTES DE COPA SUDAMERICANA

Aunque el equipo de Manizales tiene la oportunidad de recomponer el camino en la Liga BetPlay en este mes previo a la Copa Sudamericana, no la tendrá fácil en el rentado local. Será cuatro partidos en los que deberá sumar los 12 puntos que están en juego, pero sus rivales incomodan.

En esta octava fecha, Once Caldas deberá recibir al Deportes Tolima, luego visitará a Independiente Santa Fe, volverá al Palogrande contra el Deportivo Pereira en una nueva edición del clásico y, finalmente, será local contra Envigado. Después de ese juego, tendrá que viajar a Quito para la ida de la Copa Sudamericana.