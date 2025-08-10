Actualizado:
Dom, 10/08/2025 - 19:29
Once Caldas: un ídolo sería el remplazo del Arriero Herrera
El entrenador antioqueño lleva ceca de dos años como técnico en propiedad del Blanco Blanco.
De un partido depende la continuidad de Hernán Darío Herrera en Once Caldas, pues se presume que de no ganarle a Huracán el próximo martes por Copa Sudamericana, se dará por terminada la relación entre el técnico y el club.
El presente de los Blancos en la Liga Betplay no es bueno, pues con cinco partidos disputados (uno pendiente) apenas suman dos puntos y están en la penúltima posición. Por ello, el rendimiento en el juego de ida de octavos de final de Sudamericana será clave para definir el futuro del cuerpo técnico liderado por el Arriero.
Once Caldas vs Huracán: se define la continuidad del Arriero Herrera
En caso de que Once Caldas no le gane a Huracán el próximo martes 12 de agosto en el Palogrande de Manizales, se confirmará la salida de Hernán Darío Herrera, y de ser así, ya hay un nombre que alista su llegada al banquillo.
¿Quién será el remplazo del Arriero Herrera en Once Caldas?
Es posible que Alexis Henríquez sería el nuevo técnico de Once Caldas en caso de que se concrete la salida del Arriero. Muchos factores apuntan a que el ex defensa central sea el remplazo de Hernán Darío Herrera.
Inicialmente, Henríquez está ligado a Once Caldas, pues actualmente se desempeña como director técnico del plantel sub 20, por lo que no es descabellada su llegada a la plantilla profesional. Además, sería rápido el proceso de contratación y adaptación.
Entre otras cosas, Alexis Henríquez es un ídolo de Once Caldas, pues si bien la población joven lo recuerda como jugador de Atlético Nacional, se desempeñó en el Blanco Blanco como jugador entre 2003 y 2011, sumando 283 partidos y cuatro títulos.
De hecho, Henríquez es el futbolista que más títulos ha ganado con Once Caldas a lo largo de la historia, pues tiene tres ligas (2003-I, 2009-I y 2010-II) e hizo parte de la plantilla que ganó la Copa Libertadores 2004.
Se espera que, en caso de que el resultado del partido Once Caldas vs Huracán (martes 12 de agosto a las 5:00 p. m.) no sea favorable para los Albos, se oficialice la llegada de Alexis Henríquez como entrenador principal.
