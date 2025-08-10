Once Caldas: un ídolo sería el remplazo del Arriero Herrera

De un partido depende la continuidad de Hernán Darío Herrera en Once Caldas, pues se presume que de no ganarle a Huracán el próximo martes por Copa Sudamericana, se dará por terminada la relación entre el técnico y el club.

El presente de los Blancos en la Liga Betplay no es bueno, pues con cinco partidos disputados (uno pendiente) apenas suman dos puntos y están en la penúltima posición. Por ello, el rendimiento en el juego de ida de octavos de final de Sudamericana será clave para definir el futuro del cuerpo técnico liderado por el Arriero.

Once Caldas vs Huracán: se define la continuidad del Arriero Herrera

En caso de que Once Caldas no le gane a Huracán el próximo martes 12 de agosto en el Palogrande de Manizales, se confirmará la salida de Hernán Darío Herrera, y de ser así, ya hay un nombre que alista su llegada al banquillo.

¿Quién será el remplazo del Arriero Herrera en Once Caldas?

Es posible que Alexis Henríquez sería el nuevo técnico de Once Caldas en caso de que se concrete la salida del Arriero. Muchos factores apuntan a que el ex defensa central sea el remplazo de Hernán Darío Herrera.