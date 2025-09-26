Once Caldas Vs Boyacá Chicó EN VIVO 27 de septiembre: hora y canal para ver

Once Caldas quiere sacudirse de la eliminación en la Copa Conmebol Sudamericana y tratará de recuperar terreno en la Liga BetPlay recibiendo este viernes 26 de septiembre a Boyacá Chicó en partido de la fecha 13.

El equipo Manizales llega al compromiso golpeado, tras dejarse remontar la serie de cuartos de final ante Independiente del Valle.

Los dirigidos por Hernán Darío Herrera intentarán recomponer el camino en la Liga BetPlay, en donde se ubican en la posición 14 con solo 13 unidades.

Por otro lado, Boyacá Chicó ha ido de más a menos en el campeonato, ya que después de un esperanzador inicio ha sufrido derrotas que lo tienen en el puesto 18 con 11 puntos