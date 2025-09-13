Once Caldas vs Envigado EN VIVO, 13 de septiembre: hora y canal para ver Liga BetPlay

Infortunadamente, el arranque de Once Caldas no fue para nada bueno. Con una racha larga de derrotas y siendo uno de los pocos equipos en las primeras jornadas sin poder sumar de a tres, Hernán Darío Herrera cambió el chip, justo cuando Dayro Moreno fue convocado a la Selección Colombia.

Vea también: [VIDEO] Luis Suárez sigue intratable: golazo y héroe en regreso a Lisboa

La racha de victorias inició contra Independiente Santa Fe superando al cuadro cardenal en Bogotá con un marcador de 1-2. Respetaron la casa contra Pereira en el clásico y luego igualaron con Atlético Bucaramanga, todo esto sin Dayro Moreno. Sin el goleador, lograron siete unidades que los deja con ilusiones de clasificar a solo tres puntos del octavo.

Por su parte, Envigado necesita reaccionar después de un buen comienzo que les hizo sumar puntos para acercarse a la clasificación. Con 11 puntos, pero sin poder sumar de a tres desde hace algunas fechas, los envigadeños visitan Manizales con el anhelo de escalar casillas en dos tablas.

Y es que, la realidad de Envigado no solo pasa por la Liga BetPlay y lo que pueda hacer para sellar una clasificación para los cuadrangulares, pues, los dirigidos por Andrés Orozco deben ver la tabla del descenso, en un componente en el que no la pasan bien y que parecen sentenciados a la segunda división.

ONCE CALDAS VS ENVIGADO ESTE SÁBADO 13 DE SEPTIEMBRE: HORA Y CANAL PARA VER LA FECHA 11 DE LA LIGA BETPLAY

Este sábado 13 de septiembre, Once Caldas y Envigado afrontarán el tercer partido de cuatro en la jornada sabatina. Un partido que puede dejar a un equipo en la cercanía de la clasificación, pero que también podría hundir a la visita en la tabla del descenso con la necesidad de sumar gran cantidad de puntos. El juego arrancará a las 6:20 en Colombia y se podrá ver por Win Sports + y Win Sports Online.

Le puede interesar: Santa Fe descartó dos jugadores: firmaron en una exótica liga de Europa

MÁS HORARIOS DEL PARTIDO

Colombia, Ecuador y Perú: 6:20 P.M.

México: 5:20 P.M.

Lea también: América no despierta; Fortaleza colíder: victoria en Bogotá para aguar a David González

Bolivia, Chile y Venezuela: 7:20 P.M.

Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay: 8:20 P.M.