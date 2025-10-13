Once Caldas vs Medellín EN VIVO, 13 de octubre: hora y canal para ver Liga BetPlay

Nueva fecha de la Liga BetPlay 2025-II para empezar a cerrar la fecha 15. Once Caldas recibe la visita en Manizales contra el Deportivo Independiente Medellín en un duelo atractivo en busca de empezar a sellar la clasificación para los cuadrangulares semifinales, justo después de que se confirmara al Bucaramanga como el único clasificado de manera anticipada.

Quedan siete cupos para sellar la clasificación y, Once Caldas, que arrancó de muy mala manera el torneo, está a nada de poder asegurar su entrada. Los manizalitas están en la undécima casilla con 19 unidades y la victoria los pondría en el séptimo lugar dejando afuera a Santa Fe y a Llaneros en el límite de los ocho primeros.

Por su parte, el Deportivo Independiente Medellín es uno de los clubes que mejor ha jugado durante todo el año, no en vano, está liderando la reclasificación. En el segundo semestre, están en la quinta casilla con 24 unidades. Sumar de a tres sería ideal para tomar rumbo en la clasificación.

En el caso del Medellín, Baldomero Perlaza será baja. Once Caldas apostará por el regreso goleador de Dayro Moreno que no marca goles desde hace varios partidos en la liga local. Vibrante partido con miras a la clasificación para los cuadrangulares semifinales.

A QUÉ HORA Y DÓNDE VER ONCE CALDAS VS DEPORTIVO INDEPENDIENTE MEDELLÍN ESTE LUNES 13 DE OCTUBRE POR LA LIGA BETPLAY 2025-II

El partido entre Once Caldas y el Deportivo Independiente Medellín por la fecha 15 de la Liga BetPlay 2025-II se jugará en el Estadio Palogrande de Manizales. El partido arrancará a partir de las 5:15 de la tarde en hora de Colombia, y se podrá ver por la señal de Win Sports + y Win Sports Online.

MÁS HORARIOS DEL PARTIDO ONCE CALDAS VS DEPORTIVO INDEPENDIENTE MEDELLÍN

Colombia, Ecuador y Perú: 5:15 P.M.

México: 4:15 P.M.

Bolivia, Chile y Venezuela: 6:15 P.M.

Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay: 7:15 P.M.