Once Caldas vs Nacional: cómo y dónde ver el partido ONLINE EN VIVO

Luego del descanso en la pasada fecha de la Liga Betplay; Atlético Nacional recargó energías para enfrentar a Once Caldas en la jornada siete del campeonato colombiano, con el fin de seguir en los primeros puestos.

ONCE CALDAS VS ATLÉTICO NACIONAL: HORA, CANAL DE TV Y CÓMO VERLO POR INTERNET

El partido Once Caldas vs Nacional se puede ver por internet a través de Win Sports Online, servicio que tiene un costo de 30 mil pesos (8 o 9 dólares, aproximadamente). También transmite el canal de pago Win+ si está en Colombia. Antena2.com trae todas las emociones del juego, minuto a minuto gratis.

Colombia: 8:00 pm

Estados Unidos: 8:00 pm (este), 5:00 pm (pacífico)

Argentina: 10:00 pm

Por tal razón, el estratega Alexandre Guimaraes, en la rueda de prensa previa al compromiso, confiaba en que su equipo pudiera seguir cosechando victorias: “Nos falta soltarnos más y en Manizales tenemos una prueba muy buena contra Once Caldas. En Pasto generamos opciones, lo que sigue es tener atención defensiva, referenciar en ataque y estoy seguro que podremos conseguir las victorias en condición de visitante. Sabemos que es un equipo que tiene un muy buen juego, cuenta con futbolistas interesantes y un técnico con mucha experiencia. Estamos abocados a lo nuestro y confiamos llegar de la mejor manera”.

Por otra parte, Déinner Quiñones opinó sobre el Once Caldas, club que está urgido de puntos: “Once Caldas es un gran rival, de local salen a proponer y nosotros debemos aprovechar los espacios para marcar diferencia. El equipo está jugando bien y esperemos concretar más opciones. La reacción tras pérdida es algo que debemos trabajar siempre”.

Mientras tanto, el equipo de Eduardo Lara, quiere quedarse con los tres puntos, ya que se encuentran en la casilla once con cinco unidades, por lo que no le sirve otra que no sea la victoria ante Nacional.